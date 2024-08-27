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"Полностью провалилась". Стало известно, что произошло в ДНР

"Полностью провалилась". Стало известно, что произошло в ДНР - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Полностью провалилась". Стало известно, что произошло в ДНР

Стратегия украинской стороны по отвлечению российских войск на защиту Курской области не принесла ожидаемых успехов, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:46+0300

2024-08-27T09:46+0300

2024-08-27T09:46+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стратегия украинской стороны по отвлечению российских войск на защиту Курской области не принесла ожидаемых успехов, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Глупая ставка Украины на то, что российская армия замедлит свое наступление на Востоке, полностью провалилась", — считает эксперт.Он также подчеркнул, что следующим шагом в развитии конфликта станет захват российскими подразделениями Красноармейска (украинцы называют населенный пункт Покровском). А после ВС РФ и вовсе вытеснят ВСУ со всех захваченных территорий в приграничье, заключил Боуз.

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украина

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всу, вс рф, украина, днр