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Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240827/neft-851132399.html
Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель
Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель - 27.08.2024, ПРАЙМ
Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель
В настоящее время цена нефти Brent балансирует между 75 и 80 долларами за баррель с тенденцией к росту. Но для достижения отметки 90, а затем 100 долларов за... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T02:02+0300
2024-08-27T02:02+0300
энергетика
эксклюзив
запасы нефти в сша
российская нефть
мировой рынок нефти
экспортные цены на нефть
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В настоящее время цена нефти Brent балансирует между 75 и 80 долларами за баррель с тенденцией к росту. Но для достижения отметки 90, а затем 100 долларов за баррель нужно выполнить одно условие, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев.Речь идет об одновременном наступлении нескольких событий, не связанных между собой, но в совокупности влияющих на рынок нефти, пояснил он. Прежде всего должны резко снизиться запасы сырой нефти в США, а ее потребление должно резко вырасти за счет аномально холодного осенне-зимнего сезона.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Нефтяные котировки могут достигнуть 90 долларов за баррель, если будут активно сворачиваться конфликты на Ближнем Востоке и по линии Россия-Украина. Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал", - отметил эксперт.Еще одно условие для нефти по 90 - это сокращение ее добычи странами ОПЕК+ без нарушения квот, а еще лучше - внезапное сокращение или полная остановка добычи одним из ключевых экспортеров. Так, в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Это стало одной из причин взлета цен в начале недели. В дальнейшем все будет зависеть от того, как разрешится ситуация.“Если все эти факторы реализуются одномоментно, то нефть будет не то, что по 90, она будет и за 100 долларов за баррель”, - подытожил Абелев.
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эксклюзив, запасы нефти в сша, российская нефть, мировой рынок нефти, экспортные цены на нефть
Энергетика, Эксклюзив, запасы нефти в США, российская нефть, мировой рынок нефти, экспортные цены на нефть
02:02 27.08.2024
 
Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель

Аналитик Абелев: нефть будет по 100 долларов, если совпадут несколько факторов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В настоящее время цена нефти Brent балансирует между 75 и 80 долларами за баррель с тенденцией к росту. Но для достижения отметки 90, а затем 100 долларов за баррель нужно выполнить одно условие, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев.
Речь идет об одновременном наступлении нескольких событий, не связанных между собой, но в совокупности влияющих на рынок нефти, пояснил он. Прежде всего должны резко снизиться запасы сырой нефти в США, а ее потребление должно резко вырасти за счет аномально холодного осенне-зимнего сезона.
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“Нефтяные котировки могут достигнуть 90 долларов за баррель, если будут активно сворачиваться конфликты на Ближнем Востоке и по линии Россия-Украина. Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал", - отметил эксперт.
Еще одно условие для нефти по 90 - это сокращение ее добычи странами ОПЕК+ без нарушения квот, а еще лучше - внезапное сокращение или полная остановка добычи одним из ключевых экспортеров. Так, в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Это стало одной из причин взлета цен в начале недели. В дальнейшем все будет зависеть от того, как разрешится ситуация.
“Если все эти факторы реализуются одномоментно, то нефть будет не то, что по 90, она будет и за 100 долларов за баррель”, - подытожил Абелев.
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ЭнергетикаЭксклюзивзапасы нефти в СШАроссийская нефтьмировой рынок нефтиэкспортные цены на нефть
 
 
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