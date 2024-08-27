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Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель

Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель - 27.08.2024, ПРАЙМ

Если это случится, нефть будет стоить 100 долларов за баррель

В настоящее время цена нефти Brent балансирует между 75 и 80 долларами за баррель с тенденцией к росту. Но для достижения отметки 90, а затем 100 долларов за... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T02:02+0300

2024-08-27T02:02+0300

2024-08-27T02:02+0300

энергетика

эксклюзив

запасы нефти в сша

российская нефть

мировой рынок нефти

экспортные цены на нефть

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В настоящее время цена нефти Brent балансирует между 75 и 80 долларами за баррель с тенденцией к росту. Но для достижения отметки 90, а затем 100 долларов за баррель нужно выполнить одно условие, рассказал агентству “Прайм” начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев.Речь идет об одновременном наступлении нескольких событий, не связанных между собой, но в совокупности влияющих на рынок нефти, пояснил он. Прежде всего должны резко снизиться запасы сырой нефти в США, а ее потребление должно резко вырасти за счет аномально холодного осенне-зимнего сезона.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Нефтяные котировки могут достигнуть 90 долларов за баррель, если будут активно сворачиваться конфликты на Ближнем Востоке и по линии Россия-Украина. Требуется уверенное понимание участников рынка, что все эти факторы в долгосрочной перспективе будут работать как минимум на ближайший квартал", - отметил эксперт.Еще одно условие для нефти по 90 - это сокращение ее добычи странами ОПЕК+ без нарушения квот, а еще лучше - внезапное сокращение или полная остановка добычи одним из ключевых экспортеров. Так, в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Это стало одной из причин взлета цен в начале недели. В дальнейшем все будет зависеть от того, как разрешится ситуация.“Если все эти факторы реализуются одномоментно, то нефть будет не то, что по 90, она будет и за 100 долларов за баррель”, - подытожил Абелев.

https://1prime.ru/20240822/gaz-851072144.html

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эксклюзив, запасы нефти в сша, российская нефть, мировой рынок нефти, экспортные цены на нефть