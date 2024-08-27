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"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи
"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи
Украина испытывает критическую нехватку средств на военные нужды, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:31+0300
2024-08-27T12:31+0300
спецоперация на украине
денис шмыгаль
украина
предприятия
военные расходы
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украина испытывает критическую нехватку средств на военные нужды, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль."У нас критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу защиту, на нашу обороноспособность... В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.) в этом году", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость".Он рассказал, что полученные средства будут использованы для выплаты заработных план военным, покупки необходимого оборудования, а также финансирования оборонной промышленности страны. Правительство намерено получить средства посредством внутренних займов, повышения налоговой ставки на прибыль для украинских банков и увеличения "военного сбора". Помимо этого, в разработке находится проект "Воюй или работай", который должен вывести рынок труда из тени.
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денис шмыгаль, украина, предприятия, военные расходы
Спецоперация на Украине, Денис Шмыгаль, УКРАИНА, предприятия, военные расходы
12:31 27.08.2024
 
"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи

Шмыгаль: Украине критически не хватает еще $12 млрд на оборонные нужды

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украина испытывает критическую нехватку средств на военные нужды, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"У нас критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу защиту, на нашу обороноспособность... В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.) в этом году", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость".
Он рассказал, что полученные средства будут использованы для выплаты заработных план военным, покупки необходимого оборудования, а также финансирования оборонной промышленности страны.
Правительство намерено получить средства посредством внутренних займов, повышения налоговой ставки на прибыль для украинских банков и увеличения "военного сбора". Помимо этого, в разработке находится проект "Воюй или работай", который должен вывести рынок труда из тени.
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Спецоперация на УкраинеДенис ШмыгальУКРАИНАпредприятиявоенные расходы
 
 
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