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"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи

"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Критическая потребность": Шмыгаль раскрыл размер необходимой Киеву помощи

Украина испытывает критическую нехватку средств на военные нужды, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:31+0300

2024-08-27T12:31+0300

2024-08-27T12:31+0300

спецоперация на украине

денис шмыгаль

украина

предприятия

военные расходы

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Украина испытывает критическую нехватку средств на военные нужды, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль."У нас критическая потребность собрать дополнительные средства на нашу защиту, на нашу обороноспособность... В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.) в этом году", - подчеркнул государственный деятель в ходе выступления на форуме "Украина 2024. Независимость".Он рассказал, что полученные средства будут использованы для выплаты заработных план военным, покупки необходимого оборудования, а также финансирования оборонной промышленности страны. Правительство намерено получить средства посредством внутренних займов, повышения налоговой ставки на прибыль для украинских банков и увеличения "военного сбора". Помимо этого, в разработке находится проект "Воюй или работай", который должен вывести рынок труда из тени.

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денис шмыгаль, украина, предприятия, военные расходы