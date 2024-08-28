https://1prime.ru/20240828/problema-851180909.html

"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении

"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении - 28.08.2024, ПРАЙМ

"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о большом количестве пустых участков в Донецкой народной республике под Красноармейском (украинское название... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T15:50+0300

2024-08-28T15:50+0300

2024-08-28T15:51+0300

спецоперация на украине

всу

россия

украина

покровский

днр

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о большом количестве пустых участков в Донецкой народной республике под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.). Такое сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.Так, депутат утверждает, что за последние дни посетила два населенных пункта недалеко от стратегически важного Красноармейска, однако ни в одном из них не увидела достаточного количества украинских солдат, способных защититься от российских наступлений."Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — пожаловалась она.Безуглая также подчеркнула, что ВС РФ продолжают свое продвижение к городу Селидово. Окопы же Красноармейска все сильнее пустеют.

https://1prime.ru/20240828/ukraina-851180505.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, россия, украина, покровский, днр