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"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении
"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении - 28.08.2024, ПРАЙМ
"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о большом количестве пустых участков в Донецкой народной республике под Красноармейском (украинское название... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T15:50+0300
2024-08-28T15:50+0300
2024-08-28T15:51+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о большом количестве пустых участков в Донецкой народной республике под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.). Такое сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.Так, депутат утверждает, что за последние дни посетила два населенных пункта недалеко от стратегически важного Красноармейска, однако ни в одном из них не увидела достаточного количества украинских солдат, способных защититься от российских наступлений."Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — пожаловалась она.Безуглая также подчеркнула, что ВС РФ продолжают свое продвижение к городу Селидово. Окопы же Красноармейска все сильнее пустеют.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, Покровский, ДНР
"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении
Депутат Рады Безуглая пожаловалась на проблемы на Красноармейском направлении
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о большом количестве пустых участков в Донецкой народной республике под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.). Такое сообщение она опубликовала в своем Telegram
-канале.
Так, депутат утверждает, что за последние дни посетила два населенных пункта недалеко от стратегически важного Красноармейска, однако ни в одном из них не увидела достаточного количества украинских солдат, способных защититься от российских наступлений.
"Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — пожаловалась она.
Безуглая также подчеркнула, что ВС РФ продолжают свое продвижение к городу Селидово. Окопы же Красноармейска все сильнее пустеют.
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