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"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта

Украинские военные столкнулись с большими проблемами под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), рассказал британский эксперт... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:20+0300

2024-08-29T11:20+0300

2024-08-29T11:20+0300

спецоперация на украине

всу

донецк

днепропетровская область

вс рф

россия

украина

покровский

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинские военные столкнулись с большими проблемами под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении, и это происходит молниеносно", — подчеркнул эксперт.Меркурис также дополнил, что взятие города под контроль позволит российским подразделениям улучшить логистику и наладить поставки. Эти преимущества они смогут использовать при дальнейшем продвижении в сторону Днепра.Красноармейск является важным транспортным узлом на северо-западе Донецкой народной республики. Именно через этот населенный пункт проходят автомобильные и железнодорожные пути, которые связывают Донецк и Днепропетровскую область.

https://1prime.ru/20240829/katastrofa-851195044.html

донецк

украина

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всу, донецк, днепропетровская область, вс рф, россия, украина, покровский