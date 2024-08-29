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"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
Украинские военные столкнулись с большими проблемами под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), рассказал британский эксперт... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:20+0300
2024-08-29T11:20+0300
2024-08-29T11:20+0300
спецоперация на украине
всу
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днепропетровская область
вс рф
россия
украина
покровский
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинские военные столкнулись с большими проблемами под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении, и это происходит молниеносно", — подчеркнул эксперт.Меркурис также дополнил, что взятие города под контроль позволит российским подразделениям улучшить логистику и наладить поставки. Эти преимущества они смогут использовать при дальнейшем продвижении в сторону Днепра.Красноармейск является важным транспортным узлом на северо-западе Донецкой народной республики. Именно через этот населенный пункт проходят автомобильные и железнодорожные пути, которые связывают Донецк и Днепропетровскую область.
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всу, донецк, днепропетровская область, вс рф, россия, украина, покровский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Донецк, Днепропетровская область, ВС РФ, РОССИЯ, УКРАИНА, Покровский
"Молниеносно". Стало известно, что случилось с ВСУ на важном участке фронта
Меркурис: на Красноармейском направлении разваливается линия фронта ВСУ