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В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине

В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ

В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине

Венгрия не мешает Евросоюзу готовить солдат ВСУ на территории европейских стран, однако не допустит дислокации подготовки на территорию Украины, подчеркнул... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T17:31+0300

2024-08-29T17:31+0300

2024-08-29T17:32+0300

спецоперация на украине

петер сийярто

венгрия

ес

нато

подготовка

военные учения

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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрия не мешает Евросоюзу готовить солдат ВСУ на территории европейских стран, однако не допустит дислокации подготовки на территорию Украины, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также подчеркнул, что страны Союза подвержены сильному давлению, которое склоняет их к "расширению и продлению миссии по подготовке украинских военных", однако Венгрия отказывается принимать в этом участие."Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания", - объяснил дипломат в своем видеообращении.Он также выразил опасения по поводу расширения миссии на украинскую территорию, подчеркнув, что военные Европейского союза являются также и военными Североатлантического альянса. По словам Сийярто, это может привести к серьезной эскалации конфликта.

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венгрия

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петер сийярто, венгрия, ес, нато, подготовка, военные учения