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В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине
В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине - 29.08.2024, ПРАЙМ
В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине
Венгрия не мешает Евросоюзу готовить солдат ВСУ на территории европейских стран, однако не допустит дислокации подготовки на территорию Украины, подчеркнул... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T17:31+0300
2024-08-29T17:32+0300
спецоперация на украине
петер сийярто
венгрия
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нато
подготовка
военные учения
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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрия не мешает Евросоюзу готовить солдат ВСУ на территории европейских стран, однако не допустит дислокации подготовки на территорию Украины, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также подчеркнул, что страны Союза подвержены сильному давлению, которое склоняет их к "расширению и продлению миссии по подготовке украинских военных", однако Венгрия отказывается принимать в этом участие."Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания", - объяснил дипломат в своем видеообращении.Он также выразил опасения по поводу расширения миссии на украинскую территорию, подчеркнув, что военные Европейского союза являются также и военными Североатлантического альянса. По словам Сийярто, это может привести к серьезной эскалации конфликта.
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петер сийярто, венгрия, ес, нато, подготовка, военные учения
Спецоперация на Украине, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ЕС, НАТО, Подготовка, военные учения
17:31 29.08.2024 (обновлено: 17:32 29.08.2024)
 
В Венгрии категорично высказались о подготовке военных на Украине

Сийярто: Венгрия не позволит перенести подготовку НАТО украинских военных на Украину

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 29 авг - ПРАЙМ. Венгрия не мешает Евросоюзу готовить солдат ВСУ на территории европейских стран, однако не допустит дислокации подготовки на территорию Украины, подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он также подчеркнул, что страны Союза подвержены сильному давлению, которое склоняет их к "расширению и продлению миссии по подготовке украинских военных", однако Венгрия отказывается принимать в этом участие.
"Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится... Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания", - объяснил дипломат в своем видеообращении.
Он также выразил опасения по поводу расширения миссии на украинскую территорию, подчеркнув, что военные Европейского союза являются также и военными Североатлантического альянса. По словам Сийярто, это может привести к серьезной эскалации конфликта.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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Спецоперация на УкраинеПетер СийяртоВЕНГРИЯЕСНАТОПодготовкавоенные учения
 
 
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