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Эксперты назвали причины роста цен на нефть

Эксперты назвали причины роста цен на нефть - 29.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали причины роста цен на нефть

Мировые цены на нефть растут на геополитических рисках и сокращении запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T09:05+0300

2024-08-29T09:05+0300

2024-08-29T09:05+0300

энергетика

нефть

мировой спрос на нефть

цены на нефтепродукты

запасы нефти в сша

сша

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на геополитических рисках и сокращении запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,19% - до 77,73 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 74,69 доллара. Эксперты анализируют влияние на нефтяные рынки возможных рисков, связанных с геополитической ситуацией в мире. "Сбои (в добыче и экспорте нефти - ред.) в Ливии на фоне мировых геополитических рисков будут продолжать держать нефтяные рынки в напряжении", - сообщила агентству Блумберг старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Кроме того, в четверг управление энергетической информации минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю по 23 августа на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 425,2 миллиона баррелей.

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