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Эксперты назвали причины роста цен на нефть
Эксперты назвали причины роста цен на нефть - 29.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали причины роста цен на нефть
Мировые цены на нефть растут на геополитических рисках и сокращении запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T09:05+0300
2024-08-29T09:05+0300
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энергетика
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цены на нефтепродукты
запасы нефти в сша
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на геополитических рисках и сокращении запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,19% - до 77,73 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 74,69 доллара. Эксперты анализируют влияние на нефтяные рынки возможных рисков, связанных с геополитической ситуацией в мире. "Сбои (в добыче и экспорте нефти - ред.) в Ливии на фоне мировых геополитических рисков будут продолжать держать нефтяные рынки в напряжении", - сообщила агентству Блумберг старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Кроме того, в четверг управление энергетической информации минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю по 23 августа на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 425,2 миллиона баррелей.
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нефть, мировой спрос на нефть, цены на нефтепродукты, запасы нефти в сша, сша
Энергетика, Нефть, мировой спрос на нефть, цены на нефтепродукты, запасы нефти в США, США
Эксперты назвали причины роста цен на нефть
Цены на нефть растут на геополитических рисках и сокращении запасов сырья в США
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на геополитических рисках и сокращении запасов данного вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,19% - до 77,73 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,23%, до 74,69 доллара.
Эксперты анализируют влияние на нефтяные рынки возможных рисков, связанных с геополитической ситуацией в мире.
"Сбои (в добыче и экспорте нефти - ред.) в Ливии на фоне мировых геополитических рисков будут продолжать держать нефтяные рынки в напряжении", - сообщила агентству Блумберг старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
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Кроме того, в четверг управление энергетической информации минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю по 23 августа на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 425,2 миллиона баррелей.