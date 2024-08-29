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"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией

"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией - 29.08.2024, ПРАЙМ

"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией

Кабинет министров совместно с Центробанком разрабатывают план действий для остановки роста цен и замедления кредитования. Об этом газете "Ведомости" рассказал... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T11:27+0300

2024-08-29T11:27+0300

2024-08-29T11:39+0300

экономика

правительство рф

банк россии

инфляция в россии

кредит

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабинет министров совместно с Центробанком разрабатывают план действий для остановки роста цен и замедления кредитования. Об этом газете "Ведомости" рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, а также неназванные собеседники, близкие к двум вовлеченным структурам. Правительство и регулятор обеспокоены тем, что россияне продолжают активно брать кредиты даже в условиях высокой ключевой ставки, указывают источники газеты. Поэтому они нацелены на снижение спроса для трех видов заемщиков — компаний с госучастием, получателей кредита с субсидированной ставкой и розничного сектора. Первые две группы рассчитывают вернуть долги с помощью бюджетных средства, а третья - торопится сделать крупные покупки до дальнейшего подорожания. Для охлаждения, с точки зрения регулятора, кредитные организации должны по-другому оценивать финансовое состояние госкомпаний и граждан. При этом эксперты, опрошенные изданием, указывают, что кабмин для снижения инфляция мог бы перенести повышение утильсбора и снизить импортные пошлины.Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.

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правительство рф, банк россии, инфляция в россии, кредит