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"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией - 29.08.2024, ПРАЙМ
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"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией
"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией - 29.08.2024, ПРАЙМ
"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией
Кабинет министров совместно с Центробанком разрабатывают план действий для остановки роста цен и замедления кредитования. Об этом газете "Ведомости" рассказал... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T11:27+0300
2024-08-29T11:39+0300
экономика
правительство рф
банк россии
инфляция в россии
кредит
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабинет министров совместно с Центробанком разрабатывают план действий для остановки роста цен и замедления кредитования. Об этом газете "Ведомости" рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, а также неназванные собеседники, близкие к двум вовлеченным структурам. Правительство и регулятор обеспокоены тем, что россияне продолжают активно брать кредиты даже в условиях высокой ключевой ставки, указывают источники газеты. Поэтому они нацелены на снижение спроса для трех видов заемщиков — компаний с госучастием, получателей кредита с субсидированной ставкой и розничного сектора. Первые две группы рассчитывают вернуть долги с помощью бюджетных средства, а третья - торопится сделать крупные покупки до дальнейшего подорожания. Для охлаждения, с точки зрения регулятора, кредитные организации должны по-другому оценивать финансовое состояние госкомпаний и граждан. При этом эксперты, опрошенные изданием, указывают, что кабмин для снижения инфляция мог бы перенести повышение утильсбора и снизить импортные пошлины.Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.
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правительство рф, банк россии, инфляция в россии, кредит
Экономика, Правительство РФ, Банк России, инфляция в России, кредит
11:27 29.08.2024 (обновлено: 11:39 29.08.2024)
 
"Ведомости" узнали план действий правительства и ЦБ по борьбе с инфляцией

"Ведомости": правительство и Центробанк готовятся совместно бороться с инфляцией

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабинет министров совместно с Центробанком разрабатывают план действий для остановки роста цен и замедления кредитования. Об этом газете "Ведомости" рассказал высокопоставленный федеральный чиновник, а также неназванные собеседники, близкие к двум вовлеченным структурам.
Правительство и регулятор обеспокоены тем, что россияне продолжают активно брать кредиты даже в условиях высокой ключевой ставки, указывают источники газеты. Поэтому они нацелены на снижение спроса для трех видов заемщиков — компаний с госучастием, получателей кредита с субсидированной ставкой и розничного сектора. Первые две группы рассчитывают вернуть долги с помощью бюджетных средства, а третья - торопится сделать крупные покупки до дальнейшего подорожания.
Для охлаждения, с точки зрения регулятора, кредитные организации должны по-другому оценивать финансовое состояние госкомпаний и граждан. При этом эксперты, опрошенные изданием, указывают, что кабмин для снижения инфляция мог бы перенести повышение утильсбора и снизить импортные пошлины.
Инфляция в России на 26 августа в годовом выражении составила 9,01% против 9,04% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как сообщает министерство, на отчётной неделе в секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,09%. При этом на плодоовощную продукцию продолжалось снижение цен (-1,35%), а на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков
27 августа, 12:30
 
ЭкономикаПравительство РФБанк Россииинфляция в Россиикредит
 
 
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