https://1prime.ru/20240829/ukraina-851194915.html

На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника

На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника - 29.08.2024, ПРАЙМ

На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника

Российская армия активно продвигается на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в Донецкой республике. Об этом рассказал замдиректора... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T10:17+0300

2024-08-29T10:17+0300

2024-08-29T10:17+0300

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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская армия активно продвигается на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в Донецкой республике. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN."Россияне добиваются там определенных успехов", — сообщил он.Более того, Коэн добавил, что если все будет развиваться в том же ключе, то российские Вооруженые силы, возможно, смогут взять Красноармейск.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область, где ВСУ осуществили попытку прорыва 6 августа.Красноармейск является районным центром на северо-западе Донецкой республики, где располагается крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, которые связывают Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины.

https://1prime.ru/20240829/ukraina-851191954.html

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россия, украина, днр