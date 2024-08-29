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На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника
На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника - 29.08.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника
Российская армия активно продвигается на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в Донецкой республике. Об этом рассказал замдиректора... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T10:17+0300
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2024-08-29T10:17+0300
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская армия активно продвигается на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в Донецкой республике. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN."Россияне добиваются там определенных успехов", — сообщил он.Более того, Коэн добавил, что если все будет развиваться в том же ключе, то российские Вооруженые силы, возможно, смогут взять Красноармейск.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область, где ВСУ осуществили попытку прорыва 6 августа.Красноармейск является районным центром на северо-западе Донецкой республики, где располагается крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, которые связывают Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ДНР
На Западе рассказали, какую плохую новость получил Зеленский от союзника
Замглавы ЦРУ Коэн признал успехи ВС РФ на Красноармейском направлении
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ.
Российская армия активно продвигается на Красноармейском (украинское название — Покровское) направлении в Донецкой республике. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, его запись выложил C-SPAN
.
"Россияне добиваются там определенных успехов", — сообщил он.
Более того, Коэн добавил, что если все будет развиваться в том же ключе, то российские Вооруженые силы, возможно, смогут взять Красноармейск.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область, где ВСУ осуществили попытку прорыва 6 августа.
Красноармейск является районным центром на северо-западе Донецкой республики, где располагается крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, которые связывают Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины.
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