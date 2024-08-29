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"В ловушке". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
"В ловушке". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ - 29.08.2024, ПРАЙМ
"В ловушке". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
Украинские военные попали в ловушку на российских приграничных территориях, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:53+0300
2024-08-29T14:53+0300
2024-08-29T15:06+0300
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Украинские военные попали в ловушку на российских приграничных территориях, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — подчеркнул он.Риттер также заключил, что скоро у украинцев не останется другого выбора, кроме отступления из Донецкой народной республики за Днепр. Ранее британский эксперт Александр Меркурис говорил, что линия фронта ВСУ на Красноармейском направлении продолжает рушиться.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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всу, днр, фронт, покровский, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, фронт, Покровский, УКРАИНА, РОССИЯ
"В ловушке". На Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ
Риттер заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Украинские военные попали в ловушку на российских приграничных территориях, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу
Judging Freedom.
"С военной точки зрения Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв (ВСУ - Прим.ред) не только задействован, но и оказался в ловушке и не может выбраться из нее, чтобы помогать там, где он больше всего нужен, а именно – на фронте в Донбассе, где прямо сейчас рушится украинская оборона", — подчеркнул он.
Риттер также заключил, что скоро у украинцев не останется другого выбора, кроме отступления из Донецкой народной республики за Днепр.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис говорил, что линия фронта ВСУ на Красноармейском направлении продолжает рушиться.
РФ была готова на переговоры с Украиной до атаки на Курск, заявил Лавров
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.