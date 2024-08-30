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Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу - 30.08.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу
Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу - 30.08.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние задержания бывших подчиненных Сергея Шойгу, напомнив о серьезных обвинениях. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:01+0300
2024-08-30T13:01+0300
кремль
дмитрий песков
сергей шойгу
минобороны
арест
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние задержания бывших подчиненных Сергея Шойгу, напомнив о серьезных обвинениях. "Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов", - отметил Песков, отказавшись обсуждать тему в деталях. Он призвал дождаться решений суда. В отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В соучастии в незаконном обогащении также получили обвинения директор парка Вячеслав Ахмедов и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Они уже привлечены к уголовной ответственности.Параллельно идёт другое расследование. Бывший зам главы Минобороны Тимур Иванов, который курировал в министерстве работу военно-строительного комплекса обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.
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кремль, дмитрий песков, сергей шойгу, минобороны, арест
Кремль, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Минобороны, арест
13:01 30.08.2024
 
Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу

Песков о задержании бывших подчиненных Шойгу - это работа правоохранителей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние задержания бывших подчиненных Сергея Шойгу, напомнив о серьезных обвинениях.
"Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов", - отметил Песков, отказавшись обсуждать тему в деталях. Он призвал дождаться решений суда.
В отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В соучастии в незаконном обогащении также получили обвинения директор парка Вячеслав Ахмедов и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Они уже привлечены к уголовной ответственности.
Параллельно идёт другое расследование. Бывший зам главы Минобороны Тимур Иванов, который курировал в министерстве работу военно-строительного комплекса обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.
Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Против экс-замминистра обороны Павла Попова завели дело о мошенничестве
Вчера, 13:29
 
КремльДмитрий ПесковСергей ШойгуМинобороныарест
 
 
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