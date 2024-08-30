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Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу

Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу - 30.08.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние задержания бывших подчиненных Сергея Шойгу, напомнив о серьезных обвинениях. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T13:01+0300

2024-08-30T13:01+0300

2024-08-30T13:01+0300

кремль

дмитрий песков

сергей шойгу

минобороны

арест

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние задержания бывших подчиненных Сергея Шойгу, напомнив о серьезных обвинениях. "Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов", - отметил Песков, отказавшись обсуждать тему в деталях. Он призвал дождаться решений суда. В отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В соучастии в незаконном обогащении также получили обвинения директор парка Вячеслав Ахмедов и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Они уже привлечены к уголовной ответственности.Параллельно идёт другое расследование. Бывший зам главы Минобороны Тимур Иванов, который курировал в министерстве работу военно-строительного комплекса обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

https://1prime.ru/20240829/moshennichestvo-851201627.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, дмитрий песков, сергей шойгу, минобороны, арест