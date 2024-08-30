https://1prime.ru/20240830/uzhestochenie-851226032.html

ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой

ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой - 30.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T13:34+0300

2024-08-30T13:34+0300

2024-08-30T13:41+0300

потребительский кредит

заемщики

оценка заемщика

долговая нагрузка

банк россии

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил накануне заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин. Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году.

https://1prime.ru/20240829/klyuchevaya-stavka-851207502.html

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потребительский кредит, заемщики, оценка заемщика, долговая нагрузка, банк россии