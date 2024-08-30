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ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой - 30.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:34+0300
2024-08-30T13:41+0300
потребительский кредит
заемщики
оценка заемщика
долговая нагрузка
банк россии
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил накануне заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин. Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году.
https://1prime.ru/20240829/klyuchevaya-stavka-851207502.html
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потребительский кредит, заемщики, оценка заемщика, долговая нагрузка, банк россии
потребительский кредит, заемщики, оценка заемщика, долговая нагрузка, Банк России
13:34 30.08.2024 (обновлено: 13:41 30.08.2024)
 
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой

ЦБ ужесточает ограничения на кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил накануне заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин. Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Базовый сценарий ЦБ не исключает роста ставки до 20%, заявил Заботкин
Вчера, 16:03
 
потребительский кредитзаемщикиоценка заемщикадолговая нагрузкаБанк России
 
 
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