https://1prime.ru/20240830/uzhestochenie-851226032.html
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T13:34+0300
2024-08-30T13:34+0300
2024-08-30T13:41+0300
потребительский кредит
заемщики
оценка заемщика
долговая нагрузка
банк россии
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Банк России ужесточает на IV квартал количественные ограничения на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.Базовый сценарий не предполагает обязательного повышения ключевой ставки до 20% до конца года, но и не исключает такой возможности, заявил накануне заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин. Если рассматривать все возможные сценарии в рамках денежно-кредитной политики, то наиболее рискованный сценарий предполагает значительное повышение ставки — более 20% — в условиях сильного шока в 2025 году.
https://1prime.ru/20240829/klyuchevaya-stavka-851207502.html
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потребительский кредит, заемщики, оценка заемщика, долговая нагрузка, банк россии
потребительский кредит, заемщики, оценка заемщика, долговая нагрузка, Банк России
ЦБ ужесточает ограничения заемщикам с высокой долговой нагрузкой
ЦБ ужесточает ограничения на кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой