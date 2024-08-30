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"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР
"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР - 30.08.2024, ПРАЙМ
"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР
Оборона украинских военных под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике становится все более слабой,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:50+0300
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Оборона украинских военных под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике становится все более слабой, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X."Эффект домино между Донецком и Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) продолжается", — описал ситуацию журналист. Он также привел внушительный список территориальных потерь украинской стороны в этом регионе.Ранее в российском МО рассказали об освобождении села Новожеланное, а также населенных пунктов Орловка, Камышевка и Николаевка.
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днр, всу, запад, вс рф, оборона
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, ЗАПАД, ВС РФ, оборона
"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР
Репке: ВСУ были вынуждены отступить в районе Красноармейска в ДНР
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Оборона украинских военных под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике становится все более слабой, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X.
"Эффект домино между Донецком и Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) продолжается", — описал ситуацию журналист. Он также привел внушительный список территориальных потерь украинской стороны в этом регионе.
Ранее в российском МО рассказали об освобождении села Новожеланное, а также населенных пунктов Орловка, Камышевка и Николаевка.
"Прямая война с Россией": в Германии забили тревогу из-за действий США