https://1prime.ru/20240830/zakonomernost-851234988.html

"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР

"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР - 30.08.2024, ПРАЙМ

"Эффект домино": на Западе заявили об опасной закономерности для ВСУ в ДНР

Оборона украинских военных под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике становится все более слабой,... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T17:50+0300

2024-08-30T17:50+0300

2024-08-30T17:50+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Оборона украинских военных под Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донецкой народной республике становится все более слабой, считает немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X."Эффект домино между Донецком и Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) продолжается", — описал ситуацию журналист. Он также привел внушительный список территориальных потерь украинской стороны в этом регионе.Ранее в российском МО рассказали об освобождении села Новожеланное, а также населенных пунктов Орловка, Камышевка и Николаевка.

https://1prime.ru/20240830/konflikt-851233718.html

запад

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днр, всу, запад, вс рф, оборона