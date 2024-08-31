https://1prime.ru/20240831/svo-851242703.html
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО - 31.08.2024, ПРАЙМ
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения ВСУ в Донецкой народной республике сыграет ключевую роль в ходе СВО. Такое мнение в своем блоге... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T09:25+0300
2024-08-31T09:25+0300
2024-08-31T09:26+0300
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения ВСУ в Донецкой народной республике сыграет ключевую роль в ходе СВО. Такое мнение в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.По его данным, к настоящему моменту ВС России получили доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения, а украинцы постепенно теряют контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла поставлять вооружения и боеприпасы в Красноармейск (украинское название — Покровск).Оценивая положение, Меркурис отметил, что "это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе — прим. ред.)"Накануне МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новожеланное в направлении Красноармейска.
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сво, днр, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, СВО, ДНР, экспертное мнение
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
Меркурис: Россия перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ.
Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения ВСУ в Донецкой народной республике сыграет ключевую роль в ходе СВО. Такое мнение в своем блоге
на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.
По его данным, к настоящему моменту ВС России получили доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения, а украинцы постепенно теряют контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла поставлять вооружения и боеприпасы в Красноармейск (украинское название — Покровск).
Оценивая положение, Меркурис отметил, что "это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе — прим. ред.)"
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
Накануне МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новожеланное в направлении Красноармейска.