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Не поможет. В США развеяли надежды Киева на удары вглубь территории России

Не поможет. В США развеяли надежды Киева на удары вглубь территории России - 31.08.2024, ПРАЙМ

Не поможет. В США развеяли надежды Киева на удары вглубь территории России

Нанесение Украиной ударов вглубь российской территории не переломит ход конфликта, пишет американское издание Foreign Affairs. По мнению автора, чтобы изменить... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T16:22+0300

2024-08-31T16:22+0300

2024-08-31T16:22+0300

спецоперация на украине

украина

оружие

нато

россия

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Нанесение Украиной ударов вглубь российской территории не переломит ход конфликта, пишет американское издание Foreign Affairs. По мнению автора, чтобы изменить ситуацию на фронте, Киев должен скоординировать дальние удары и ближний бой, на что ВСУ не способны.США оказывают значительную военную поддержку Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, однако существуют ограничения на виды поставляемой техники, включая ракеты большой дальности и самолеты. Эти ограничения направлены на предотвращение ударов на большую глубину, чтобы избежать эскалации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинское руководство и зарубежные критики считают, что США преувеличивают риски эскалации и ограничивают возможности Киева. Вопрос о том, насколько важными будут удары вглубь российской территории и изменятся ли военные прогнозы при снятии ограничений, остается открытым. С военной точки зрения, ограничения на поставки оружия Украине не приносят пользы, отмечается в статье. Предоставление Украине средств для ударов на большую глубину повысит ее боевую мощь, но вряд ли кардинально изменит ситуацию. Для прорыва обороны и перехода к маневренным военным действиям Украине требуется сочетание ударов и масштабных наземных маневров, которым украинские войска пока не обучены.Военная операция на Украине превратилась в конфликт на истощение, с труднопрорываемой обороной. Захват небольших участков территории может усилить переговорные позиции Киева и ослабить давление на украинские войска в Донбассе, но не изменит общую картину на поле боя, прогнозируется в статье.Если дроны большой дальности доступны и могут наносить удары на большие расстояния, то ударные системы большой дальности сложны, дороги и ограничены в поставках.Американская помощь Украине ограничена по стоимости, и передача таких систем может привести к сокращению других поставок. Истребители F-16 обойдутся в 3 миллиарда долларов, что может повлиять на общий пакет помощи в 60 миллиардов. При этом эффективность дорогостоящего оружия может быть снижена из-за быстрой адаптации противника.Сторонники снятия ограничений считают, что удары по объектам в глубине обороны должны изменить ситуацию на поле боя, но нужна координация ударов и маневров наземных войск, а для этого требуется сложное взаимодействие. Украинское руководство утверждает о невозможности синхронизации усилий из-за использования противником беспилотников и артиллерии.Как отмечается, вместо ударов по военным объектам, Украина может атаковать военно-промышленные предприятия и энергетическую инфраструктуру. Цель таких ударов - ослабить военные возможности России и подорвать ее волю к победе. Но такие расчеты спорны. Во время Второй мировой войны союзники бомбили Германию и Японию, но это не привело к их капитуляции. В Корейской войне и Вьетнаме США также использовали бомбардировки, но без значительных результатов. Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году заставили Японию сдаться, но сегодня такой подход не рассматривается. Современные бомбардировки, такие как в Ираке, Сербии, Афганистане и Ливии, не привели к значительным изменениям в военных действиях. В Ираке и Ливии бомбардировки вынудили стороны к переговорам, но в случае с Россией это не рассматривается. В Сербии бомбардировки НАТО привели к частичному выполнению требований, но долгосрочные санкции нанесли больший ущерб экономике.В публикации указывается, что стратегические бомбардировки могут отвлекать силы противника от наземных операций и ослаблять его оборонные предприятия, однако масштабные бомбардировки требуют значительных ресурсов и не всегда приводят к желаемым результатам.Во время Второй мировой войны союзники использовали более 710 тысяч самолетов, сбросив на Германию более двух миллионов тонн бомб, но это не остановило рост немецкого военного производства. Современное западное оружие не может сравниться с мощью Второй мировой войны, и Россия может получать вооружение из-за рубежа, несмотря на украинские ракетные удары, говорится в статье.Подводя итоги, автор отмечает, что дальнобойные средства поражения не окажут значительного влияния на ход боевых действий. Партнеры Киева должны оценить риски эскалации, связанные с такими ударами. Анализ рисков поможет определить, насколько Запад и общества готовы к риску.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, оружие, нато, россия