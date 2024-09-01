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Коллекторские фирмы начнут по-новому отчитываться перед ФССП

Коллекторские фирмы начнут по-новому отчитываться перед ФССП - 01.09.2024, ПРАЙМ

Коллекторские фирмы начнут по-новому отчитываться перед ФССП

Коллекторский фирмы с 1 сентября начнут по-новому отчитываться перед ФССП РФ, а также предоставлять справки о наличии (отсуствии) судимости, а также об... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T06:54+0300

2024-09-01T06:54+0300

2024-09-01T06:55+0300

коллекторы

фссп

справка

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Коллекторский фирмы с 1 сентября начнут по-новому отчитываться перед ФССП РФ, а также предоставлять справки о наличии (отсуствии) судимости, а также об уголовном преследовании в отношении учредителей, руководства и отдельных работников. Так, с 1 сентября для профессиональных коллекторских организаций установлена новая форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Теперь отчет представляется два раза в год: за первое полугодие - с 20 по 30 августа текущего года, за второе полугодие - с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным. Кроме того, коллекторские организации теперь среди прочего будут представлять справки о наличии (отсутствии) судимости (факта уголовного преследования) в отношении учредителей, руководства и отдельных работников.

https://1prime.ru/20240720/poshliny-850281944.html

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коллекторы, фссп, справка