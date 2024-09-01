https://1prime.ru/20240901/svo-851254212.html

Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР - 01.09.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T12:28+0300

2024-09-01T12:28+0300

2024-09-01T12:30+0300

спецоперация на украине

вс россии

днр

освобождение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России.Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Птичье в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Как сообщает оборонное ведомство, силами группировки войск "Центр" был полностью полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. При этом отмечается, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".Также, согласно информации Минобороны РФ, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики"., - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, днр, освобождение