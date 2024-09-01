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Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР - 01.09.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T12:28+0300
2024-09-01T12:28+0300
2024-09-01T12:30+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России.Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Птичье в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Как сообщает оборонное ведомство, силами группировки войск "Центр" был полностью полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. При этом отмечается, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".Также, согласно информации Минобороны РФ, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики"., - говорится в сообщении.
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вс россии, днр, освобождение
Спецоперация на Украине, ВС России, ДНР, Освобождение
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России.
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Птичье в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщает оборонное ведомство, силами группировки войск "Центр" был полностью полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. При этом отмечается, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".
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Также, согласно информации Минобороны РФ, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики".
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