Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240901/svo-851254212.html
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР - 01.09.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T12:28+0300
2024-09-01T12:30+0300
спецоперация на украине
вс россии
днр
освобождение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России.Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Птичье в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Как сообщает оборонное ведомство, силами группировки войск "Центр" был полностью полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. При этом отмечается, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".Также, согласно информации Минобороны РФ, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики"., - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240830/vsu-851238419.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс россии, днр, освобождение
Спецоперация на Украине, ВС России, ДНР, Освобождение
12:28 01.09.2024 (обновлено: 12:30 01.09.2024)
 
Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР

МО РФ: российские войска освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает МО России.
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Птичье в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщает оборонное ведомство, силами группировки войск "Центр" был полностью полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. При этом отмечается, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
30 августа, 22:30
Также, согласно информации Минобороны РФ, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики".
, - говорится в сообщении.
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииДНРОсвобождение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала