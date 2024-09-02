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Угон не грозит: автовладельцам перечислили достоинства авто с "механикой" - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Угон не грозит: автовладельцам перечислили достоинства авто с "механикой"
Угон не грозит: автовладельцам перечислили достоинства авто с "механикой" - 02.09.2024, ПРАЙМ
Угон не грозит: автовладельцам перечислили достоинства авто с "механикой"
Владельцам автомобилей с механической коробкой передач (МКПП) практически не грозит угон, так как многие не умеют ей управлять, говорится в материале портала... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:50+0300
2024-09-02T10:50+0300
россия
авто
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Владельцам автомобилей с механической коробкой передач (МКПП) практически не грозит угон, так как многие не умеют ей управлять, говорится в материале портала SpeedMe.Согласно изданию, владельцы автомобилей с механической коробкой передач обычно более ответственны и заботятся о своих машинах, что делает их менее привлекательными для угонщиков. Ко всему прочему, многие угонщики, вероятно, не знакомы с таким типом трансмиссии.Кроме того, МКПП может улучшить концентрацию и внимание водителя, особенно в условиях высокой скорости. Исследования показали, что участники, использующие механическую коробку передач в симуляторе вождения, ездили безопаснее и ощущали повышенную концентрацию.Тем не менее, популярность механической коробки передач у автопроизводителей стремительно падает, и многие модели не будут предлагаться с этим типом трансмиссии с 2025 года.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
10:50 02.09.2024
 
Угон не грозит: автовладельцам перечислили достоинства авто с "механикой"

SpeedMe: авто с МКПП реже угоняют, так как многие не умеют ими управлять

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Владельцам автомобилей с механической коробкой передач (МКПП) практически не грозит угон, так как многие не умеют ей управлять, говорится в материале портала SpeedMe.
Согласно изданию, владельцы автомобилей с механической коробкой передач обычно более ответственны и заботятся о своих машинах, что делает их менее привлекательными для угонщиков. Ко всему прочему, многие угонщики, вероятно, не знакомы с таким типом трансмиссии.
Кроме того, МКПП может улучшить концентрацию и внимание водителя, особенно в условиях высокой скорости. Исследования показали, что участники, использующие механическую коробку передач в симуляторе вождения, ездили безопаснее и ощущали повышенную концентрацию.
Тем не менее, популярность механической коробки передач у автопроизводителей стремительно падает, и многие модели не будут предлагаться с этим типом трансмиссии с 2025 года.
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