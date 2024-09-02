https://1prime.ru/20240902/avto-851268997.html

В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet

В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet

Популярный бюджетный седан Chevrolet Onix доступен на российском авторынке по цене от 1,83 миллиона рублей, передают "Автоновости дня". | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:15+0300

2024-09-02T12:15+0300

2024-09-02T12:15+0300

россия

авто

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Популярный бюджетный седан Chevrolet Onix доступен на российском авторынке по цене от 1,83 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".Отмечается, что модель появилась в мультибрендовом автосалоне в Вологде, где данный автомобиль 2023 года выпуска предлагается за 1,83 миллиона рублей, в комплектацию входят различные дополнительные функции.В Санкт-Петербурге дилер предлагает Onix в комплектации Premier 2 за 1,899 миллиона рублей. Среди опций имеются климат-контроль, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, кондиционер, датчики давления в шинах, камера заднего вида с задним парктроником, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, мультифункциональный руль, беспроводная зарядка для смартфона, а также 15-дюймовые литые диски.В Воронеже Chevrolet Onix представлен по цене от 2 066 000 до 2,15 миллиона рублей. Автомобили оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

https://1prime.ru/20240830/chevrolet-851225006.html

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россия, авто