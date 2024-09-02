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В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet - 02.09.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet
В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet
Популярный бюджетный седан Chevrolet Onix доступен на российском авторынке по цене от 1,83 миллиона рублей, передают "Автоновости дня". | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:15+0300
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россия
авто
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Популярный бюджетный седан Chevrolet Onix доступен на российском авторынке по цене от 1,83 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".Отмечается, что модель появилась в мультибрендовом автосалоне в Вологде, где данный автомобиль 2023 года выпуска предлагается за 1,83 миллиона рублей, в комплектацию входят различные дополнительные функции.В Санкт-Петербурге дилер предлагает Onix в комплектации Premier 2 за 1,899 миллиона рублей. Среди опций имеются климат-контроль, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, кондиционер, датчики давления в шинах, камера заднего вида с задним парктроником, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, мультифункциональный руль, беспроводная зарядка для смартфона, а также 15-дюймовые литые диски.В Воронеже Chevrolet Onix представлен по цене от 2 066 000 до 2,15 миллиона рублей. Автомобили оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:15 02.09.2024
 
В Россию привезли новый бюджетный седан от Chevrolet

"Автоновости дня": продажи Chevrolet Onix начались в РФ по цене от 1,83 млн руб

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк%Chevrolet
%Chevrolet - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Популярный бюджетный седан Chevrolet Onix доступен на российском авторынке по цене от 1,83 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".
Отмечается, что модель появилась в мультибрендовом автосалоне в Вологде, где данный автомобиль 2023 года выпуска предлагается за 1,83 миллиона рублей, в комплектацию входят различные дополнительные функции.
В Санкт-Петербурге дилер предлагает Onix в комплектации Premier 2 за 1,899 миллиона рублей. Среди опций имеются климат-контроль, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, кондиционер, датчики давления в шинах, камера заднего вида с задним парктроником, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, мультифункциональный руль, беспроводная зарядка для смартфона, а также 15-дюймовые литые диски.
В Воронеже Chevrolet Onix представлен по цене от 2 066 000 до 2,15 миллиона рублей. Автомобили оснащаются 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автомобиль Chevrolet Equonix - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
В Россию привезли новый семейный кроссовер Chevrolet по приятной цене
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