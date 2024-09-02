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Доллар слабеет к евро и иене

Доллар слабеет к евро и иене - 02.09.2024, ПРАЙМ

Доллар слабеет к евро и иене

Стоимость доллара в начале недели снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:51+0300

2024-09-02T09:51+0300

2024-09-02T09:51+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара в начале недели снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.25 мск курс евро к доллару растет до 1,1058 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1045 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 146,26 иены со 146,18 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 101,68 пункта. Трейдеры ожидают позднее в понедельник публикации индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, по окончательной оценке, индекс в августе снизился до 45,6 пункта с 45,8 пункта месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Кроме того, инвесторы будут ожидать на текущей неделе выхода "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячного комментария Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране и статистики по безработице в США за август. По данным CME Group, 69% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 5-5,25%, в то время как 31% прогнозируют ее понижение до 4,75-5%.

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