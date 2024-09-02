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Доллар слабеет к евро и иене - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Доллар слабеет к евро и иене
Доллар слабеет к евро и иене - 02.09.2024, ПРАЙМ
Доллар слабеет к евро и иене
Стоимость доллара в начале недели снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:51+0300
2024-09-02T09:51+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара в начале недели снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.25 мск курс евро к доллару растет до 1,1058 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1045 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 146,26 иены со 146,18 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 101,68 пункта. Трейдеры ожидают позднее в понедельник публикации индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, по окончательной оценке, индекс в августе снизился до 45,6 пункта с 45,8 пункта месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Кроме того, инвесторы будут ожидать на текущей неделе выхода "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячного комментария Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране и статистики по безработице в США за август. По данным CME Group, 69% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 5-5,25%, в то время как 31% прогнозируют ее понижение до 4,75-5%.
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курсы валют, доллар, евро, иена, биржевые торги
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, евро, иена, биржевые торги
09:51 02.09.2024
 
Доллар слабеет к евро и иене

Курс евро растет до 1,1058 доллара, курс доллара снижается до 146,26 иены

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара в начале недели снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.25 мск курс евро к доллару растет до 1,1058 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1045 доллара за евро. Курс доллара к иене снижается до 146,26 иены со 146,18 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 101,68 пункта.
Трейдеры ожидают позднее в понедельник публикации индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, по окончательной оценке, индекс в августе снизился до 45,6 пункта с 45,8 пункта месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
Кроме того, инвесторы будут ожидать на текущей неделе выхода "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячного комментария Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране и статистики по безработице в США за август.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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По данным CME Group, 69% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 5-5,25%, в то время как 31% прогнозируют ее понижение до 4,75-5%.
 
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