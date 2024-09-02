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В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России - 02.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России - 02.09.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России
Запрет Европейского союза на реэкспорт российского сжиженного природного газа является примером "нечистоплотной политики" и направлен на получение преимуществ... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:14+0300
2024-09-02T08:15+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запрет Европейского союза на реэкспорт российского сжиженного природного газа является примером "нечистоплотной политики" и направлен на получение преимуществ на глобальном энергетическом рынке, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. "В настоящий момент страны ЕС продолжают закупать отечественный природный газ, несмотря на заявленную цель по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов", - рассказал дипломат в беседе с новостным агентством РИА Новости."Исходим из того, что сохранение текущих контрактов остается на усмотрение отдельных государств и экономоператоров Евросоюза", - подчеркнул Биричевский.Ранее 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.В него также вошли ограничение импорта сжиженного газа из РФ, запрет перегрузки российского СПГ в европейских портах для дальнейшей отправки по миру, санкции против проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничения коснулись судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им теперь запрещен заход в европейские порты.
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мид рф, спг, поставки спг, санкции против рф, ес
Энергетика, МИД РФ, СПГ, поставки СПГ, санкции против РФ, ЕС
08:14 02.09.2024 (обновлено: 08:15 02.09.2024)
 
В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России

МИД: запрет ЕС на реэкспорт СПГ из РФ - это очередной пример нечистоплотной политики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запрет Европейского союза на реэкспорт российского сжиженного природного газа является примером "нечистоплотной политики" и направлен на получение преимуществ на глобальном энергетическом рынке, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
"В настоящий момент страны ЕС продолжают закупать отечественный природный газ, несмотря на заявленную цель по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов", - рассказал дипломат в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Исходим из того, что сохранение текущих контрактов остается на усмотрение отдельных государств и экономоператоров Евросоюза", - подчеркнул Биричевский.
Ранее 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В МИД России высказались о компенсации ущерба европейским компаниям
07:32
В него также вошли ограничение импорта сжиженного газа из РФ, запрет перегрузки российского СПГ в европейских портах для дальнейшей отправки по миру, санкции против проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничения коснулись судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им теперь запрещен заход в европейские порты.
 
ЭнергетикаМИД РФСПГпоставки СПГсанкции против РФЕС
 
 
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