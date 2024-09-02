https://1prime.ru/20240902/gaz-851260823.html

В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России

В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России - 02.09.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали запрет ЕС на реэкспорт газа из России

Запрет Европейского союза на реэкспорт российского сжиженного природного газа является примером "нечистоплотной политики" и направлен на получение преимуществ... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:14+0300

2024-09-02T08:14+0300

2024-09-02T08:15+0300

энергетика

мид рф

спг

поставки спг

санкции против рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запрет Европейского союза на реэкспорт российского сжиженного природного газа является примером "нечистоплотной политики" и направлен на получение преимуществ на глобальном энергетическом рынке, считает директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский. "В настоящий момент страны ЕС продолжают закупать отечественный природный газ, несмотря на заявленную цель по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов", - рассказал дипломат в беседе с новостным агентством РИА Новости."Исходим из того, что сохранение текущих контрактов остается на усмотрение отдельных государств и экономоператоров Евросоюза", - подчеркнул Биричевский.Ранее 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.В него также вошли ограничение импорта сжиженного газа из РФ, запрет перегрузки российского СПГ в европейских портах для дальнейшей отправки по миру, санкции против проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничения коснулись судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им теперь запрещен заход в европейские порты.

https://1prime.ru/20240902/kompensatsii-851260220.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, спг, поставки спг, санкции против рф, ес