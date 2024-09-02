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В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму - 02.09.2024, ПРАЙМ
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В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму - 02.09.2024, ПРАЙМ
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:20+0300
2024-09-02T12:20+0300
роскачество
гост
школьная форма
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - объяснили в ведомстве. В Роскачестве подчеркнули, что применение нового стандарта возможно и до вступления его в силу. Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - рассказали в службе. ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Она, однако, может выделяться отличительными знаками образовательной организации.Руководитель Роскачества Максим Протасов дополнил, что введение стандарта нацелено на облегчение родителям выбора школьной формы.
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роскачество, гост, школьная форма, россия
Роскачество, ГОСТ, школьная форма, РОССИЯ
12:20 02.09.2024
 
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму

Роскачество: новый ГОСТ на школьную форму утвержден и вступит в силу с 1 июля 2025 года

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНачало учебного года в школах России
Начало учебного года в школах России - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - объяснили в ведомстве.
В Роскачестве подчеркнули, что применение нового стандарта возможно и до вступления его в силу.
Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - рассказали в службе.
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ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Она, однако, может выделяться отличительными знаками образовательной организации.
Руководитель Роскачества Максим Протасов дополнил, что введение стандарта нацелено на облегчение родителям выбора школьной формы.
 
РоскачествоГОСТшкольная формаРОССИЯ
 
 
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