https://1prime.ru/20240902/gost-851269408.html

В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму

В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму - 02.09.2024, ПРАЙМ

В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:20+0300

2024-09-02T12:20+0300

2024-09-02T12:20+0300

роскачество

гост

школьная форма

россия

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - объяснили в ведомстве. В Роскачестве подчеркнули, что применение нового стандарта возможно и до вступления его в силу. Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - рассказали в службе. ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Она, однако, может выделяться отличительными знаками образовательной организации.Руководитель Роскачества Максим Протасов дополнил, что введение стандарта нацелено на облегчение родителям выбора школьной формы.

https://1prime.ru/20240902/kurs-851267365.html

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роскачество, гост, школьная форма, россия