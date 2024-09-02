https://1prime.ru/20240902/gost-851269408.html
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму - 02.09.2024, ПРАЙМ
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:20+0300
2024-09-02T12:20+0300
2024-09-02T12:20+0300
роскачество
гост
школьная форма
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83181/45/831814543_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e024fb6a305d88373eb5fd6873cd7e6f.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - объяснили в ведомстве. В Роскачестве подчеркнули, что применение нового стандарта возможно и до вступления его в силу. Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - рассказали в службе. ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Она, однако, может выделяться отличительными знаками образовательной организации.Руководитель Роскачества Максим Протасов дополнил, что введение стандарта нацелено на облегчение родителям выбора школьной формы.
https://1prime.ru/20240902/kurs-851267365.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83181/45/831814543_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_d17e74aed193dc87e1bda90d9f4d688e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, гост, школьная форма, россия
Роскачество, ГОСТ, школьная форма, РОССИЯ
В России утвердили новый ГОСТ на школьную форму
Роскачество: новый ГОСТ на школьную форму утвержден и вступит в силу с 1 июля 2025 года
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который был совместно разработан Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Правила вступят в силу с 1 июля 2025 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)"... ГОСТ Р распространяется на одежду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. Он не распространяется на обувь и спортивную одежду", - объяснили в ведомстве.
В Роскачестве подчеркнули, что применение нового стандарта возможно и до вступления его в силу.
Уточняется, что национальный стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам, используемым для изготовления школьной одежды. "Самые главные требования стандарта - форма, изготовленная по утвержденному ГОСТ Р, должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества - гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости", - рассказали в службе.
ЦБ разработал онлайн-курс по финансовой грамотности для школьников
ГОСТ Р также устанавливает, что школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение. Она, однако, может выделяться отличительными знаками образовательной организации.
Руководитель Роскачества Максим Протасов дополнил, что введение стандарта нацелено на облегчение родителям выбора школьной формы.