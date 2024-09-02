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Россиянам предложили проблемный корейский кроссовер по цене хорошего авто
Россиянам предложили проблемный корейский кроссовер по цене хорошего авто - 02.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам предложили проблемный корейский кроссовер по цене хорошего авто
В России начались продажи рестайлинговой версии популярного корейского кроссовера Hyundai Palisade 2024 года, сообщил портал SpeedMe.ru. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:03+0300
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В России начались продажи рестайлинговой версии популярного корейского кроссовера Hyundai Palisade 2024 года, сообщил портал SpeedMe.ru.Согласно данным проведенного журналистами портала мониторинга, машина представлена в двух дилерских центрах — в Москве по цене 7,9 миллиона рублей и в Екатеринбурге по цене 8,3 миллиона рублей. Авто доступно в комплектации Calligraphy.Отмечается, что Hyundai Palisade в рестайлинговой версии сохранил свои позиции как один из самых просторных и оснащенных кроссоверов в своем классе, имея множество опций для комфорта и безопасности. Вместе с тем, эта модель для корейского производителя стала довольно проблемной, только в течение текущего года он провел три ее отзыва, сообщил SpeedMe.ru.В публикации также сказано, что в новую версию Hyundai Palisade внесли улучшения как во внешний вид, так и в оснащение. Мишина имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом. Кроссовер получил новые световые приборы, модернизированные бамперы, обновленный интерьер, подушки безопасности для водителя и пассажиров, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон, антипробуксовочную систему, систему стабилизации рулевого управления, систему помощи при торможении, старте в гору и спуске, а также систему контроля усталости водителя и многие другие опции.
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авто, hyundai, кроссовер, легковые автомобилии
Экономика, Авто, Hyundai, кроссовер, легковые автомобилии
Россиянам предложили проблемный корейский кроссовер по цене хорошего авто
SpeedMe: в РФ начались продажи рестайлингового Hyundai Palisade от 7,9 млн руб
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ.
В России начались продажи рестайлинговой версии популярного корейского кроссовера Hyundai Palisade 2024 года, сообщил портал SpeedMe.ru
.
Согласно данным проведенного журналистами портала мониторинга, машина представлена в двух дилерских центрах — в Москве по цене 7,9 миллиона рублей и в Екатеринбурге по цене 8,3 миллиона рублей. Авто доступно в комплектации Calligraphy.
Отмечается, что Hyundai Palisade в рестайлинговой версии сохранил свои позиции как один из самых просторных и оснащенных кроссоверов в своем классе, имея множество опций для комфорта и безопасности. Вместе с тем, эта модель для корейского производителя стала довольно проблемной, только в течение текущего года он провел три ее отзыва, сообщил SpeedMe.ru.
В публикации также сказано, что в новую версию Hyundai Palisade внесли улучшения как во внешний вид, так и в оснащение. Мишина имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом. Кроссовер получил новые световые приборы, модернизированные бамперы, обновленный интерьер, подушки безопасности для водителя и пассажиров, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, систему распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон, антипробуксовочную систему, систему стабилизации рулевого управления, систему помощи при торможении, старте в гору и спуске, а также систему контроля усталости водителя и многие другие опции.
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