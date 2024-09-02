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ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября - 02.09.2024, ПРАЙМ
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
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ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября
ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября - 02.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 12,0532 рубля, курс доллара снизился на 1,19 рубля, до 90,0013 рубля,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:54+0300
2024-09-02T18:18+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 12,0532 рубля, курс доллара снизился на 1,19 рубля, до 90,0013 рубля, курс евро - на 1,5 рубля, до 99,2613 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
17:54 02.09.2024 (обновлено: 18:18 02.09.2024)
 
ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября

ЦБ: курс доллара на 3 сентября — 90 руб, евро — 99,26 руб, юаня — 12,05 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 12,0532 рубля, курс доллара снизился на 1,19 рубля, до 90,0013 рубля, курс евро - на 1,5 рубля, до 99,2613 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире
31 августа, 08:12
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯкурсы валютдолларевроюань
 
 
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