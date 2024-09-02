https://1prime.ru/20240902/kurs-851281256.html

ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября

ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября - 02.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 3 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 12,0532 рубля, курс доллара снизился на 1,19 рубля, до 90,0013 рубля,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:54+0300

2024-09-02T17:54+0300

2024-09-02T18:18+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 12,0532 рубля, курс доллара снизился на 1,19 рубля, до 90,0013 рубля, курс евро - на 1,5 рубля, до 99,2613 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20240831/rubl-851242228.html

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россия, курсы валют, доллар, евро, юань