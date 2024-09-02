https://1prime.ru/20240902/liviya--851235102.html

Эта страна устроила форс-мажор всему рынку нефти. Что будет с ценами

Эта страна устроила форс-мажор всему рынку нефти. Что будет с ценами - 02.09.2024, ПРАЙМ

Эта страна устроила форс-мажор всему рынку нефти. Что будет с ценами

В конце августа власти восточной части Ливии объявили о полной остановке добычи и экспорта нефти на всех месторождениях. Баланс мирового рынка и так остается... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T04:04+0300

2024-09-02T04:04+0300

2024-09-02T04:04+0300

ливия

ближний восток

нефть

мировой спрос на нефть

российская нефть

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ, Роман Серов. В конце августа власти восточной части Ливии объявили о полной остановке добычи и экспорта нефти на всех месторождениях. Баланс мирового рынка и так остается хрупким, а теперь обострился и ближневосточный фактор. С чем связано это решение и станет ли прекращение нефтедобычи очередным новым шоком для мировой экономики, разбирался "Прайм".Раздвоение Ливии“Ливийское правительство объявляет форс-мажор на всех месторождениях, портах, нефтяных организациях и предприятиях", - заявили министры, которые базируются в Бенгази на востоке страны. Такое решение последовало на фоне разногласий с признанным на международном уровне правительством Ливии, которое базируется на западе государства, в Триполи.В Ливии действуют два правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом ад-Дбейбой – расположено в Триполи. Второе - опирающееся на Ливийскую национальную армию - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.Поводом для форм-мажора послужил вопрос о руководстве центробанком страны. Западное правительство объявило об отставке главы ЦБ Садика Аль-Кабира, однако тот отказался покидать пост.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСтрана обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. Причем на востоке находится бассейн Сирт, где сосредоточена их большая часть. В июле Ливия добывала около 1,15 миллиона баррелей нефти в сутки. С тех пор добыча была приостановлена на крупнейшем в стране месторождении Шарара, оно производило почти 270 тысяч баррелей в сутки.После падения режима Муамара Кадаффи Ливия уже тринадцать лет пребывает в состоянии квазигосударства, на территории которого существуют не просто два правительства, противостоящие друг другу, но и разворачивается более широкое противостояние с участием вооруженных сил и военно-политических группировок, а также иностранных государств, рассказывает завкафедрой международных отношений филиала Президентской Академии в Санкт-Петербурге Мария Буланакова.В условиях очередного витка противостояния правительств Ливии, а также под влиянием усилившихся протестных движений в районе Феццана, Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) еще 7 августа сообщила о приостановке нефтедобычи на месторождении Шарара и снятии с себя договорных обязательств в связи с форс-мажорными условиями.По мнению Буланаковой, прекращение добычи нефти можно рассматривать как стратегический аргумент в противостоянии политических сил Ливии, которые ставят собственные приоритеты выше интересов страны.События ожидаемо привели к небольшому росту цен на нефть и широким спекуляциям о перспективах физического рынка. Но, по мнению руководителя управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрия Александрова, их фактическое влияние будет очень ограниченным.Совокупная добыча в стране находилась на уровне 1,1-1,2 миллион баррелей в сутки, за последнее время она снизилась ещё на четверть. “Так что, даже с учётом того, что основные экспортные терминалы и бассейн Сирт находятся именно на востоке, проблема с остановкой потока нефти из Ливии будет иметь, скорее всего, в основном региональный характер”, - полагает аналитик.Дополнительный вызовДаже несмотря на то, что страны ОПЕК+ планируют увеличить добычу, если ливийская нефть перестанет поступать на мировой рынок, это все равно станет дополнительным вызовом для нефтяного рынка Средиземноморья, полагает Евгений Смирнов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Особенно чувствительным это может стать для нефтепереработчиков стран Европы – они основные импортёры ливийского сырья и предпочитают малосернистую нефть. К тому же, ситуация в Ливии вплетается в суровый ближневосточный контекст.Вместе с тем, в истории уже были периоды серьезного снижения нефтедобычи в Ливии, например, на протяжении почти четырех лет до 2017-го она была почти в три раза ниже нынешнего уровня. А в 2020-м в период пандемии - более чем в десять раз ниже.“Новое прекращение добычи, во-первых, будет не очень длительным, а, во-вторых, вряд ли существенно отразится на мировых ценах на нефть, и маловероятно, что они вырастут до неприемлемых уровней”, - рассуждает Смирнов. Вероятнее всего, останутся в диапазоне 80-90 долларов за баррель. Ограничивающее влияние на рост цен будет оказывать и замедление роста глобальной экономики, указывает экономист.Добыча нефти в Ливии непременно восстановится уже в краткосрочной перспективе, по мере устранения внутренних политических противоречий в стране. И по итогам 2024 года экономика страны, во многом зависящая от экспортных нефтяных доходов, будет расти на уровне 7,5-8 процентов, даже несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.Тем не менее, проблема может способствовать сокращению дисконта для российских партий, предполагает Александров.Помимо сирийских проблем надо учесть и то, что США продолжают наращивать закупки нефти в стратегические резервы, а ФРС планирует перейти к снижению ставки уже на ближайшем заседании, что создаёт с их стороны кумулятивный бычий эффект для рынка сырья и нефти – в первую очередь.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ливия, ближний восток, нефть, мировой спрос на нефть, российская нефть