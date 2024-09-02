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"Попытаются расчленить". В МИД рассказали о многовековой угрозе России
"Попытаются расчленить". В МИД рассказали о многовековой угрозе России - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Попытаются расчленить". В МИД рассказали о многовековой угрозе России
На Западе всегда хотели развалить Россию, считает глава российского МИД Сергей Лавров. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:37+0300
2024-09-02T17:37+0300
2024-09-02T17:56+0300
спецоперация на украине
вторая мировая война
сергей лавров
запад
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На Западе всегда хотели развалить Россию, считает глава российского МИД Сергей Лавров."Острие направлено, на данном этапе, против России. Как сказал президент в феврале в послании Федеральному собранию, вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно", - пояснил российский дипломат, добавив, что политика западных государств всегда была направлена на уничтожение российской идентичности из-за ее силы и самодостаточности. Лавров рассказал, что спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны ситуация вновь повторяется. Как и прежде, европейские государства объединены нацистским лидером и его режимом, заключил министр.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851275509.html
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вторая мировая война, сергей лавров, запад, украина
Спецоперация на Украине, Вторая мировая война, Сергей Лавров, ЗАПАД, УКРАИНА
"Попытаются расчленить". В МИД рассказали о многовековой угрозе России
Лавров: на Западе всегда стремились развалить Россию
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На Западе всегда хотели развалить Россию, считает глава российского МИД Сергей Лавров.
"Острие направлено, на данном этапе, против России. Как сказал президент в феврале в послании Федеральному собранию, вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно", - пояснил российский дипломат, добавив, что политика западных государств всегда была направлена на уничтожение российской идентичности из-за ее силы и самодостаточности.
Лавров рассказал, что спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны ситуация вновь повторяется. Как и прежде, европейские государства объединены нацистским лидером и его режимом, заключил министр.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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