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Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России
Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России - 02.09.2024, ПРАЙМ
Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России
Париж никак не препятствуют вербовке наемников для ВСУ посольством Украины на территории Франции. Об этом изданию РИА Новости заявили в посольстве России в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:57+0300
2024-09-02T12:57+0300
2024-09-02T12:57+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Париж никак не препятствуют вербовке наемников для ВСУ посольством Украины на территории Франции. Об этом изданию РИА Новости заявили в посольстве России в Париже."Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже", - заявили в дипломатическом ведомстве.В посольстве отметили, что на сайте украинского диппредставительства опубликован призыв присоединиться к "Интернациональному легиону" ВСУ, а также имеется анкета для потенциальных бойцов.Ко всему прочему, несмотря на то, что французские власти официально отрицают участие своих наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является преступлением, французы были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ.В посольстве заключили, что французские СМИ не стесняются об этом говорить, представляя участников как "добровольцев".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, НАЕМНИКИ
Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России
Посольство России: власти Франции не препятствуют вербовке наемников для ВСУ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Париж никак не препятствуют вербовке наемников для ВСУ посольством Украины на территории Франции. Об этом изданию РИА Новости заявили в посольстве России в Париже.
"Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже", - заявили в дипломатическом ведомстве.
В посольстве отметили, что на сайте украинского диппредставительства опубликован призыв присоединиться к "Интернациональному легиону" ВСУ, а также имеется анкета для потенциальных бойцов.
Ко всему прочему, несмотря на то, что французские власти официально отрицают участие своих наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является преступлением, французы были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ.
В посольстве заключили, что французские СМИ не стесняются об этом говорить, представляя участников как "добровольцев".
Власти Польши ответили на вопрос о наемниках-поляках на Украине