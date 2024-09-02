https://1prime.ru/20240902/naemnikik-851270580.html

Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России

Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России - 02.09.2024, ПРАЙМ

Киев вербует наемников во Франции, заявили в посольстве России

Париж никак не препятствуют вербовке наемников для ВСУ посольством Украины на территории Франции. Об этом изданию РИА Новости заявили в посольстве России в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:57+0300

2024-09-02T12:57+0300

2024-09-02T12:57+0300

спецоперация на украине

россия

франция

наемники

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Париж никак не препятствуют вербовке наемников для ВСУ посольством Украины на территории Франции. Об этом изданию РИА Новости заявили в посольстве России в Париже."Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже", - заявили в дипломатическом ведомстве.В посольстве отметили, что на сайте украинского диппредставительства опубликован призыв присоединиться к "Интернациональному легиону" ВСУ, а также имеется анкета для потенциальных бойцов.Ко всему прочему, несмотря на то, что французские власти официально отрицают участие своих наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является преступлением, французы были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ.В посольстве заключили, что французские СМИ не стесняются об этом говорить, представляя участников как "добровольцев".

https://1prime.ru/20240827/ukraina-851138895.html

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россия, франция, наемники