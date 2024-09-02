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"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО - 02.09.2024, ПРАЙМ
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"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:58+0300
2024-09-02T12:00+0300
спецоперация на украине
нато
запад
обогащение
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом он написал в социальной сети Х."НАТО не может предложить ничего хорошего Европе или миру", - подчеркнул он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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нато, запад, обогащение, россия, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, ЗАПАД, обогащение, РОССИЯ, УКРАИНА
11:58 02.09.2024 (обновлено: 12:00 02.09.2024)
 
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО

Экс-депутат ЕП Уоллес назвал тех, кто поддерживает НАТО, разжигателями войн

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом он написал в социальной сети Х.
"НАТО не может предложить ничего хорошего Европе или миру", - подчеркнул он.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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Спецоперация на УкраинеНАТОЗАПАДобогащениеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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