https://1prime.ru/20240902/nato-851268686.html

"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО

"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО

Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:58+0300

2024-09-02T11:58+0300

2024-09-02T12:00+0300

спецоперация на украине

нато

запад

обогащение

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом он написал в социальной сети Х."НАТО не может предложить ничего хорошего Европе или миру", - подчеркнул он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.

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запад

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нато, запад, обогащение, россия, украина