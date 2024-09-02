https://1prime.ru/20240902/nato-851268686.html
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:58+0300
2024-09-02T11:58+0300
2024-09-02T12:00+0300
спецоперация на украине
нато
запад
обогащение
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом он написал в социальной сети Х."НАТО не может предложить ничего хорошего Европе или миру", - подчеркнул он.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
https://1prime.ru/20240902/trevoga-851267240.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_641505714b3a347626cc375495a37615.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, запад, обогащение, россия, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, ЗАПАД, обогащение, РОССИЯ, УКРАИНА
"Разжигатели войны". На Западе выступили с резким заявлением по НАТО
Экс-депутат ЕП Уоллес назвал тех, кто поддерживает НАТО, разжигателями войн
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Поддерживающие НАТО страны провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта для обогащения собственного военно-промышленного комплекса, считает бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Об этом он написал в социальной сети Х
.
"НАТО не может предложить ничего хорошего Европе или миру", - подчеркнул он.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте