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Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто - 02.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Венгрия не сможет функционировать без поставок российской нефти, рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Своими опасения он поделился в интервью | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:55+0300
2024-09-02T15:55+0300
2024-09-02T15:55+0300
энергетика
венгрия
нефть
российская нефть
поставки
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Венгрия не сможет функционировать без поставок российской нефти, рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Своими опасения он поделился в интервью РБК."Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо", — подчеркнул он.Сийярто добавил, что у страны нет альтернативного источника энергетических ресурсов, который смог бы на том же уровне обеспечить поставки.Ранее министр рассказал, что государство остается приверженным взаимовыгодному сотрудничеству Венгрии и России в энергетической сфере, а потому не потерпит любых вмешательств и ограничений со стороны ЕС. Он также доложил, что заполненность венгерских газохранилищ на сегодняшний день покрывает 57% годового потребления, составляя 89%. При этом, средний показатель по Европе составляет 27%.
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венгрия, нефть, российская нефть, поставки, россия
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Нефть, российская нефть, поставки, РОССИЯ
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России, у страны нет альтернативы
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Венгрия не сможет функционировать без поставок российской нефти, рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Своими опасения он поделился в интервью РБК
.
"Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо", — подчеркнул он.
Сийярто добавил, что у страны нет альтернативного источника энергетических ресурсов, который смог бы на том же уровне обеспечить поставки.
Ранее министр рассказал, что государство остается приверженным взаимовыгодному сотрудничеству Венгрии и России в энергетической сфере, а потому не потерпит любых вмешательств и ограничений со стороны ЕС. Он также доложил, что заполненность венгерских газохранилищ на сегодняшний день покрывает 57% годового потребления, составляя 89%. При этом, средний показатель по Европе составляет 27%.
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