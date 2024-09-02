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"Больше нет". В США сделали заявление о поставках оружия на Украину
"Больше нет". В США сделали заявление о поставках оружия на Украину - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Больше нет". В США сделали заявление о поставках оружия на Украину
Оказываемая Киеву со стороны Запада поддержка дошла до грани истощения. Такое мнение выразил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T23:52+0300
2024-09-02T23:52+0300
2024-09-02T23:52+0300
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вооружение
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Оказываемая Киеву со стороны Запада поддержка дошла до грани истощения. Такое мнение выразил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.Он считает, что Европа и США исчерпали свои возможности по продолжению поставок Киеву военной техники в количествах, которые предотвратят истощение украинских войск ходе конфликта. Поставляемые образцы вооружений являются очень дорогими и как только отправляются в бой, их уничтожают, "и поэтому украинцам сейчас нужны замены, которых попросту больше нет", добавил Риттер.Эксперт считает, что в Киеве могут рассматривать различные варианты эскалации конфликта с целью получения дополнительной поддержки со стороны Запада."Украинцы находятся в очень сложном положении, и я думаю, что мы увидим еще больше эскалационных действий со стороны Киева, которые будут направлены на создание впечатления, что при поддержке Запада у Украины есть шанс если не победить Россию, то хотя бы предотвратить собственное тотальное поражение", — заключил Риттер.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, поддержка украины, всу, вооружение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, поддержка Украины, ВСУ, вооружение
"Больше нет". В США сделали заявление о поставках оружия на Украину
Риттер: поддержка Украины со стороны США и Европы находится на грани истощения
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Оказываемая Киеву со стороны Запада поддержка дошла до грани истощения. Такое мнение выразил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер в эфире
YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
Он считает, что Европа и США исчерпали свои возможности по продолжению поставок Киеву военной техники в количествах, которые предотвратят истощение украинских войск ходе конфликта. Поставляемые образцы вооружений являются очень дорогими и как только отправляются в бой, их уничтожают, "и поэтому украинцам сейчас нужны замены, которых попросту больше нет", добавил Риттер.
Эксперт считает, что в Киеве могут рассматривать различные варианты эскалации конфликта с целью получения дополнительной поддержки со стороны Запада.
"Украинцы находятся в очень сложном положении, и я думаю, что мы увидим еще больше эскалационных действий со стороны Киева, которые будут направлены на создание впечатления, что при поддержке Запада у Украины есть шанс если не победить Россию, то хотя бы предотвратить собственное тотальное поражение", — заключил Риттер.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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