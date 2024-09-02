https://1prime.ru/20240902/otnosheniya-851262367.html

В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией

В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией - 02.09.2024, ПРАЙМ

В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией

Торговые отношения России и стран Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне даже в условиях постоянных угроз со стороны Запада о введении... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:12+0300

2024-09-02T09:12+0300

2024-09-02T09:12+0300

экономика

центральная азия

вторичные санкции

санкции против рф

расчеты в нацвалютах

карта "мир"

https://cdnn.1prime.ru/img/82875/10/828751072_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b1773de1c4d57c6d08c7960571c2af62.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Торговые отношения России и стран Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне даже в условиях постоянных угроз со стороны Запада о введении "вторичных" санкций, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский."Не секрет, что государства Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны стран Запада. Вашингтон и его европейские сателлиты путем запугивания и шантажа пытаются заставить их разорвать хозяйственные связи с Россией или минимизировать сотрудничество", - заявил дипломат в беседе с новостным агентством РИА Новости."В частности, на это указывает и статистика роста товарооборота, который в прошлом году превысил 40 миллиардов долларов США. Уверен, что с опорой на принципы взаимной выгоды и налаженные хозяйственные и кооперационные связи наше взаимодействие будет развиваться по восходящей", - уточнил Биричевский.Он также дополнил, что российская сторона продолжает способствовать последовательным взаимным расчетам с азиатскими странами в национальных валютах. С этой же целью Москва продвигает карты платежной системы "Мир".Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.

https://1prime.ru/20240902/poteri-851261506.html

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

центральная азия, вторичные санкции, санкции против рф, расчеты в нацвалютах, карта "мир"