https://1prime.ru/20240902/otnosheniya-851262367.html
В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией
В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией - 02.09.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией
Торговые отношения России и стран Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне даже в условиях постоянных угроз со стороны Запада о введении... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:12+0300
2024-09-02T09:12+0300
2024-09-02T09:12+0300
экономика
центральная азия
вторичные санкции
санкции против рф
расчеты в нацвалютах
карта "мир"
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/10/828751072_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b1773de1c4d57c6d08c7960571c2af62.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Торговые отношения России и стран Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне даже в условиях постоянных угроз со стороны Запада о введении "вторичных" санкций, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский."Не секрет, что государства Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны стран Запада. Вашингтон и его европейские сателлиты путем запугивания и шантажа пытаются заставить их разорвать хозяйственные связи с Россией или минимизировать сотрудничество", - заявил дипломат в беседе с новостным агентством РИА Новости."В частности, на это указывает и статистика роста товарооборота, который в прошлом году превысил 40 миллиардов долларов США. Уверен, что с опорой на принципы взаимной выгоды и налаженные хозяйственные и кооперационные связи наше взаимодействие будет развиваться по восходящей", - уточнил Биричевский.Он также дополнил, что российская сторона продолжает способствовать последовательным взаимным расчетам с азиатскими странами в национальных валютах. С этой же целью Москва продвигает карты платежной системы "Мир".Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.
https://1prime.ru/20240902/poteri-851261506.html
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/10/828751072_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_2552ede3c20c888971aedf89297cd09c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная азия, вторичные санкции, санкции против рф, расчеты в нацвалютах, карта "мир"
Экономика, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, вторичные санкции, санкции против РФ, расчеты в нацвалютах, карта "Мир"
В МИД оценили перспективу развития торговых отношений с Центральной Азией
МИД: торговые отношения с Центральной Азией поддерживаются на необходимом уровне
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Торговые отношения России и стран Центральной Азии поддерживаются на необходимом уровне даже в условиях постоянных угроз со стороны Запада о введении "вторичных" санкций, подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
"Не секрет, что государства Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны стран Запада. Вашингтон и его европейские сателлиты путем запугивания и шантажа пытаются заставить их разорвать хозяйственные связи с Россией или минимизировать сотрудничество", - заявил дипломат в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"В частности, на это указывает и статистика роста товарооборота, который в прошлом году превысил 40 миллиардов долларов США. Уверен, что с опорой на принципы взаимной выгоды и налаженные хозяйственные и кооперационные связи наше взаимодействие будет развиваться по восходящей", - уточнил Биричевский.
Он также дополнил, что российская сторона продолжает способствовать последовательным взаимным расчетам с азиатскими странами в национальных валютах. С этой же целью Москва продвигает карты платежной системы "Мир".
В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым Министерство финансов страны получило право вводить вторичные санкции против финансовых организаций, якобы помогающих России делать закупки для военных целей.