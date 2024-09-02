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Больше, чем вы думали. Полный список способов перевода денег за границу

Больше, чем вы думали. Полный список способов перевода денег за границу - 02.09.2024, ПРАЙМ

Больше, чем вы думали. Полный список способов перевода денег за границу

Инструментов перевода денежных средств за границу становится все меньше, число лазеек сокращается, отчего востребованность этой услуги только возрастает, как и... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T02:02+0300

2024-09-02T02:02+0300

2024-09-02T02:02+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инструментов перевода денежных средств за границу становится все меньше, число лазеек сокращается, отчего востребованность этой услуги только возрастает, как и находчивость отдельных игроков. Все возможные легальные способы перевода назвал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин.Несмотря на санкции, наложенные на большинство системно значимых банков, в том числе на банки с иностранным участием, россияне имеют возможность пользоваться SWIFT-переводами. Такие переводы, пусть и с ограничениями, но все же доступны для клиентов Россельхозбанка, Газпромбанка и банка "Санкт-Петербург", говорит финансист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо его словам, SWIFT-переводы сопровождаются достаточно высокими комиссиями, которые могут достигать 3-3,5 процента от переводимой суммы. При этом банки традиционно прописывают минимальную сумму комиссии, которая составляет несколько десятков долларов США (как минимум 40-50 долларов). Условия эксперт советует уточнять в офисе каждого конкретного банка.Более того, помимо комиссии банки могут требовать дополнительные документы, чтобы подтвердить, что ваш перевод не относится к той или иной категории операций, на которые наложены ограничения и/или запреты, уточняет Сироткин. Получается, что эти банки хоть и декларируют, что они переводят денежные средства из России за рубеж, но разрешенные цели переводов у них ограничены в зависимости от банка.Второй канал перевода денежных средств – это система быстрых платежей. СБП позволяет переводить деньги в отдельные страны СНГ – например в Беларусь и Казахстан. Банк получателя и банк отправителя должны быть участниками этой системы. К сожалению, число банков из СНГ, которые подключились к этой системе, еще невелико. Даже не все российские банки являются участниками СБП, хотя их количество, безусловно, каждый месяц растет. Как также отмечает экономист, у СБП есть ограничения по сумме и по скорости переводов.Старый проверенный способ перевода – эмитированные карты UnionPay. Их можно использовать как для внутрироссийских, так и для международных транзакций. Особенно удобно переводить деньги из России в Азию – Китай, Гонконг, Южная Корея, поскольку именно в этих странах есть много точек приема оплаты и точек приема перевода UnionPay.При этом в странах Европы, Северной Америки, Африки, странах Ближнего Востока UnionPay еще не так сильно развит, в отличие от тех же Mastercard и Visa. К тому же, эти карты стоят приличных денег, а условия использования порой могут быть весьма жесткими. Например, у одного банка это может быть требование по минимальному неснижаемому остатку в 2-3 миллиона рублей, а у другого – требование к обороту по карте или к получению заработной платы от 300 тысяч рублей ежемесячно."Таким образом, банки все равно имеют возможность осуществлять денежные переводы за рубеж для клиентов, но только для состоятельных", - подчеркивает Сироткин.Еще один инструмент - криптовалюты. Но это подходит "для продвинутых пользователей". Ведь криптовалюту нужно купить, у вас и у получателя должны быть криптовалютные кошельки, а из-за разницы курсов покупки и продажи криптовалюты у получателя могут возникать разного рода сложности и риски. К слову, криптовалюты часто используют на черном рынке. "Не могу сказать, что это неудобно, просто надо в этом разбираться", - отметил эксперт.Для онлайн-переводов денежных средств за границу можно использовать электронные кошельки, такие как WebMoney и U-Money. Здесь могут существовать комиссии и ограничения для международных переводов по максимальной сумме и по стоимости самого перевода.В Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстане, Белоруссии и, возможно, в Киргизии вам могут предложить частным образом перевести денежные средства по следующей схеме: вы переводите деньги на карту Сбербанка, которой владеет иностранный гражданин (житель Киргизии, Казахстана или Турции), а он вам, соответственно, передает местную валюту.Таким образом, у вас нет необходимости пользоваться каким-то банковским сервисом, вы переводите деньги на основании договоренности. По сути, это альтернатива "Золотой короны", но со всеми вытекающими из частного характера сделки рисками.В телеграм-каналах можно найти объявления от посредников, которые предлагают выпустить банковскую карту в банках Киргизии, Таджикистана и даже Грузии. Такая возможность есть, но это сопряжено с рядом ограничений. В частности, требуется предоставить определенные документы для получения карты, либо нужны значительные инвестиции в экономику страны, либо необходим минимальный остаток по счету, причем "в приличном размере", начиная от 15-20 тысяч евро, что, естественно, по карману не каждому.Оформив такую карту, можно через мобильное приложение переводить деньги в ту страну, где эта карта была эмитирована. “Таким образом, при выборе технологии перевода денежных средств за рубеж следует исходить из своего уровня финансовой грамотности, бюджета и, безусловно, с учетом рисков, которые вы готовы на себя взять", - подытожил экономист.

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казахстан

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