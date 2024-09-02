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"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск
"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск
Многие командиры ВСУ, которые руководили батальонами в ходе атаки на российские приграничные территории, не раскрывали солдатам тот факт, что они находятся в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:31+0300
2024-09-02T08:31+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Многие командиры ВСУ, которые руководили батальонами в ходе атаки на российские приграничные территории, не раскрывали солдатам тот факт, что они находятся в Курской области, поделился украинский военнопленный Андрей Анисимов."То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - подчеркнул украинец в видеоролике. Его транслирует Минобороны России.Анисимов также рассказал о казни украинскими боевиками солдат, которые отказались отправиться на "боевую задачу" в один из российских населенных пунктах. Там, по словам военнопленного, мобилизованные должны были окопаться и ожидать ответного наступления. Он также уточнил, что украинцам было запрещено вступать в любой контакт с местными жителями, всех, кто пробовал оказать сопротивление, ВСУ расстреливали."Нас туда послали как мясо", - заключил Анисимов.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, пленные
08:31 02.09.2024
 
"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск

Пленный ВСУ: командир знал, но не говорил, что мы в Курской области

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Многие командиры ВСУ, которые руководили батальонами в ходе атаки на российские приграничные территории, не раскрывали солдатам тот факт, что они находятся в Курской области, поделился украинский военнопленный Андрей Анисимов.
"То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - подчеркнул украинец в видеоролике. Его транслирует Минобороны России.
Анисимов также рассказал о казни украинскими боевиками солдат, которые отказались отправиться на "боевую задачу" в один из российских населенных пунктах. Там, по словам военнопленного, мобилизованные должны были окопаться и ожидать ответного наступления. Он также уточнил, что украинцам было запрещено вступать в любой контакт с местными жителями, всех, кто пробовал оказать сопротивление, ВСУ расстреливали.
"Нас туда послали как мясо", - заключил Анисимов.
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РФпленные
 
 
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