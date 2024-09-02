https://1prime.ru/20240902/plennyy-851261256.html

"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск

"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Боялся, что мы разбежимся": пленный ВСУ раскрыл подробности атаки на Курск

Многие командиры ВСУ, которые руководили батальонами в ходе атаки на российские приграничные территории, не раскрывали солдатам тот факт, что они находятся в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:31+0300

2024-09-02T08:31+0300

2024-09-02T08:31+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Многие командиры ВСУ, которые руководили батальонами в ходе атаки на российские приграничные территории, не раскрывали солдатам тот факт, что они находятся в Курской области, поделился украинский военнопленный Андрей Анисимов."То, что он (командир) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - подчеркнул украинец в видеоролике. Его транслирует Минобороны России.Анисимов также рассказал о казни украинскими боевиками солдат, которые отказались отправиться на "боевую задачу" в один из российских населенных пунктах. Там, по словам военнопленного, мобилизованные должны были окопаться и ожидать ответного наступления. Он также уточнил, что украинцам было запрещено вступать в любой контакт с местными жителями, всех, кто пробовал оказать сопротивление, ВСУ расстреливали."Нас туда послали как мясо", - заключил Анисимов.

https://1prime.ru/20240902/gaz-851260957.html

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