https://1prime.ru/20240902/prikaz-851273745.html

"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте

"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте

Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:34+0300

2024-09-02T14:34+0300

2024-09-02T14:34+0300

спецоперация на украине

украина

россия

всу

вс рф

днепр

оборона

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X."Украинские военные, с которыми я общаюсь, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта", — следует из сообщения, опубликованного журналистом.Репке также подчеркнул, что украинцы уже "морально" готовят себя к близящейся обороне Днепра. Ранее председатель комитета Роксолана Пидласа сообщала, что украинские власти ищут дополнительные источники доходов, которые смогут покрыть расходы сектора безопасности и обороны страны.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.

https://1prime.ru/20240902/nato-851271302.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, всу, вс рф, днепр, оборона