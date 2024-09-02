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"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:34+0300
2024-09-02T14:34+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X."Украинские военные, с которыми я общаюсь, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта", — следует из сообщения, опубликованного журналистом.Репке также подчеркнул, что украинцы уже "морально" готовят себя к близящейся обороне Днепра. Ранее председатель комитета Роксолана Пидласа сообщала, что украинские власти ищут дополнительные источники доходов, которые смогут покрыть расходы сектора безопасности и обороны страны.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, Днепр, оборона
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Репке: солдаты ВСУ признают быструю потерю территорий на фронте
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X
.
"Украинские военные, с которыми я общаюсь, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта", — следует из сообщения, опубликованного журналистом.
Репке также подчеркнул, что украинцы уже "морально" готовят себя к близящейся обороне Днепра.
Ранее председатель комитета Роксолана Пидласа сообщала, что украинские власти ищут дополнительные источники доходов, которые смогут покрыть расходы сектора безопасности и обороны страны.
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Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.