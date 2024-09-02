Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240902/prikaz-851273745.html
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:34+0300
2024-09-02T14:34+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
вс рф
днепр
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X."Украинские военные, с которыми я общаюсь, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта", — следует из сообщения, опубликованного журналистом.Репке также подчеркнул, что украинцы уже "морально" готовят себя к близящейся обороне Днепра. Ранее председатель комитета Роксолана Пидласа сообщала, что украинские власти ищут дополнительные источники доходов, которые смогут покрыть расходы сектора безопасности и обороны страны.Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
https://1prime.ru/20240902/nato-851271302.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, всу, вс рф, днепр, оборона
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ, Днепр, оборона
14:34 02.09.2024
 
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте

Репке: солдаты ВСУ признают быструю потерю территорий на фронте

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские солдаты признали стремительную потерю контроля над территориями на линиях фронта, заявил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом он написал в социальной сети X.
"Украинские военные, с которыми я общаюсь, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта", — следует из сообщения, опубликованного журналистом.
Репке также подчеркнул, что украинцы уже "морально" готовят себя к близящейся обороне Днепра.
Ранее председатель комитета Роксолана Пидласа сообщала, что украинские власти ищут дополнительные источники доходов, которые смогут покрыть расходы сектора безопасности и обороны страны.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ
13:19
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУВС РФДнепроборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала