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"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск

"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вид, что никто не замечает провала украинских военных в Донбассе. Чтобы перекрыть ряд поражений, он старается... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:13+0300

2024-09-02T11:13+0300

2024-09-02T11:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

виктор медведчук

всу

украина

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вид, что никто не замечает провала украинских военных в Донбассе. Чтобы перекрыть ряд поражений, он старается пиарить обреченные на провал операции на российских приграничных территориях, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска...", - рассказал политик в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". Он также подчеркнул, что, по словам украинских военных аналитиков, в Киеве планируют атаковать российскую территорию из Черниговской области."Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - прокомментировал информацию Медведчук.Он считает, что глава киевского режима не осознает, что мировая политика не фильм, и он не может самостоятельно написать сценарий. Кроме того, Зеленский не является главным героем, которому положен хеппи-энд. В учебниках истории, считает председатель совета движения "Другая Украина", его будут называть "безумцем, уничтожившим страну".

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владимир зеленский, виктор медведчук, всу, украина