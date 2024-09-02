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"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск - 02.09.2024, ПРАЙМ
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"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск
"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск
Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вид, что никто не замечает провала украинских военных в Донбассе. Чтобы перекрыть ряд поражений, он старается... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:13+0300
2024-09-02T11:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
виктор медведчук
всу
украина
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вид, что никто не замечает провала украинских военных в Донбассе. Чтобы перекрыть ряд поражений, он старается пиарить обреченные на провал операции на российских приграничных территориях, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска...", - рассказал политик в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". Он также подчеркнул, что, по словам украинских военных аналитиков, в Киеве планируют атаковать российскую территорию из Черниговской области."Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - прокомментировал информацию Медведчук.Он считает, что глава киевского режима не осознает, что мировая политика не фильм, и он не может самостоятельно написать сценарий. Кроме того, Зеленский не является главным героем, которому положен хеппи-энд. В учебниках истории, считает председатель совета движения "Другая Украина", его будут называть "безумцем, уничтожившим страну".
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владимир зеленский, виктор медведчук, всу, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, ВСУ, УКРАИНА
11:13 02.09.2024
 
"Требует аплодисментов": Медведчук назвал цель атаки Зеленского на Курск

Медведчук: Зеленский событиями в Курске отвлекает внимание от провала в Донбассе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский делает вид, что никто не замечает провала украинских военных в Донбассе. Чтобы перекрыть ряд поражений, он старается пиарить обреченные на провал операции на российских приграничных территориях, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска...", - рассказал политик в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру".
Он также подчеркнул, что, по словам украинских военных аналитиков, в Киеве планируют атаковать российскую территорию из Черниговской области.
"Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - прокомментировал информацию Медведчук.
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области
10:52
Он считает, что глава киевского режима не осознает, что мировая политика не фильм, и он не может самостоятельно написать сценарий. Кроме того, Зеленский не является главным героем, которому положен хеппи-энд. В учебниках истории, считает председатель совета движения "Другая Украина", его будут называть "безумцем, уничтожившим страну".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВСУУКРАИНА
 
 
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