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Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего

Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего - 02.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку автомобилей в России за период с... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T13:40+0300

2024-09-02T13:40+0300

2024-09-02T13:40+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку автомобилей в России за период с января по июль 2024 года. По данным платформы интерес пользователей смещается в сторону более дорогих и возрастных автомобилей.Наибольшую долю в общем числе запросов занимают автомобили стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей, составляя 31,07% от всех проверок. За ними следуют автомобили в ценовом диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей с долей 27,53%, показав рост на 2,71% по сравнению с предыдущим годом. Автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей составляют 23,52% запросов. Заметен значительный рост интереса к более дорогим автомобилям: доля запросов на машины стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей выросла до 9,42% (рост на 18,6%), от 3 до 5 миллионов рублей - до 5,84% (рост на 29,53%). Особенно впечатляющий рост показал премиальный сегмент: доля автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей увеличилась до 2,61%, продемонстрировав рост на 56,27% по сравнению с первыми семью месяцами 2023 года.Что касается возрастных категорий проверяемых автомобилей, в 2024 году наблюдается более равномерное распределение интереса пользователей. Наибольшую долю занимают автомобили возрастом 12-16 лет, составляя 30,64% от всех запросов. Практически такую же долю - 30,61% - имеют автомобили в возрасте 6-11 лет. Значительный рост интереса наблюдается к автомобилям старше 17 лет: их доля выросла до 24.57%, показав увеличение на 30,96% по сравнению с предыдущим годом. Это может свидетельствовать о растущем интересе к классическим автомобилям, а также о том, что покупатели таких авто стали более ответственно подходить к покупке. Наименьшую долю в структуре запросов занимают относительно новые автомобили в возрасте 0-5 лет, составляя 14,18% от общего числа проверок.Интересно, что растет число автомобилей, историю которых проверяет один и тот же пользователь. Например, для машин стоимостью более 5 миллионов рублей количество отчетов на одного пользователя выросло в 2,3 раза, а для автомобилей возрастом 17+ лет - в 1,6 раза."Наши данные показывают, что в 2024 году россияне стали больше интересоваться дорогими и возрастными автомобилями. Особенно заметен рост в премиальном сегменте - по некоторым категориям интерес вырос более чем в два раза. Это может быть связано с тем, что покупатели стали более тщательно подходить к выбору автомобиля, особенно когда речь идет о значительных инвестициях", - поясняет Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.

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https://1prime.ru/20240829/avto-851194230.html

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто