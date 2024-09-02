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Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего
Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего - 02.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего
Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку автомобилей в России за период с... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:40+0300
2024-09-02T13:40+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку автомобилей в России за период с января по июль 2024 года. По данным платформы интерес пользователей смещается в сторону более дорогих и возрастных автомобилей.Наибольшую долю в общем числе запросов занимают автомобили стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей, составляя 31,07% от всех проверок. За ними следуют автомобили в ценовом диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей с долей 27,53%, показав рост на 2,71% по сравнению с предыдущим годом. Автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей составляют 23,52% запросов. Заметен значительный рост интереса к более дорогим автомобилям: доля запросов на машины стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей выросла до 9,42% (рост на 18,6%), от 3 до 5 миллионов рублей - до 5,84% (рост на 29,53%). Особенно впечатляющий рост показал премиальный сегмент: доля автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей увеличилась до 2,61%, продемонстрировав рост на 56,27% по сравнению с первыми семью месяцами 2023 года.Что касается возрастных категорий проверяемых автомобилей, в 2024 году наблюдается более равномерное распределение интереса пользователей. Наибольшую долю занимают автомобили возрастом 12-16 лет, составляя 30,64% от всех запросов. Практически такую же долю - 30,61% - имеют автомобили в возрасте 6-11 лет. Значительный рост интереса наблюдается к автомобилям старше 17 лет: их доля выросла до 24.57%, показав увеличение на 30,96% по сравнению с предыдущим годом. Это может свидетельствовать о растущем интересе к классическим автомобилям, а также о том, что покупатели таких авто стали более ответственно подходить к покупке. Наименьшую долю в структуре запросов занимают относительно новые автомобили в возрасте 0-5 лет, составляя 14,18% от общего числа проверок.Интересно, что растет число автомобилей, историю которых проверяет один и тот же пользователь. Например, для машин стоимостью более 5 миллионов рублей количество отчетов на одного пользователя выросло в 2,3 раза, а для автомобилей возрастом 17+ лет - в 1,6 раза."Наши данные показывают, что в 2024 году россияне стали больше интересоваться дорогими и возрастными автомобилями. Особенно заметен рост в премиальном сегменте - по некоторым категориям интерес вырос более чем в два раза. Это может быть связано с тем, что покупатели стали более тщательно подходить к выбору автомобиля, особенно когда речь идет о значительных инвестициях", - поясняет Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
13:40 02.09.2024
 
Стало известно, какие авто россияне проверяют чаще всего

Автотека: россияне больше всего проверяют историю автомобилей с ценой до 1 млн

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку автомобилей в России за период с января по июль 2024 года. По данным платформы интерес пользователей смещается в сторону более дорогих и возрастных автомобилей.
Наибольшую долю в общем числе запросов занимают автомобили стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей, составляя 31,07% от всех проверок. За ними следуют автомобили в ценовом диапазоне от 1 до 2 миллионов рублей с долей 27,53%, показав рост на 2,71% по сравнению с предыдущим годом. Автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей составляют 23,52% запросов.
Заметен значительный рост интереса к более дорогим автомобилям: доля запросов на машины стоимостью от 2 до 3 миллионов рублей выросла до 9,42% (рост на 18,6%), от 3 до 5 миллионов рублей - до 5,84% (рост на 29,53%). Особенно впечатляющий рост показал премиальный сегмент: доля автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей увеличилась до 2,61%, продемонстрировав рост на 56,27% по сравнению с первыми семью месяцами 2023 года.
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Что касается возрастных категорий проверяемых автомобилей, в 2024 году наблюдается более равномерное распределение интереса пользователей. Наибольшую долю занимают автомобили возрастом 12-16 лет, составляя 30,64% от всех запросов. Практически такую же долю - 30,61% - имеют автомобили в возрасте 6-11 лет.
Значительный рост интереса наблюдается к автомобилям старше 17 лет: их доля выросла до 24.57%, показав увеличение на 30,96% по сравнению с предыдущим годом. Это может свидетельствовать о растущем интересе к классическим автомобилям, а также о том, что покупатели таких авто стали более ответственно подходить к покупке. Наименьшую долю в структуре запросов занимают относительно новые автомобили в возрасте 0-5 лет, составляя 14,18% от общего числа проверок.
Интересно, что растет число автомобилей, историю которых проверяет один и тот же пользователь. Например, для машин стоимостью более 5 миллионов рублей количество отчетов на одного пользователя выросло в 2,3 раза, а для автомобилей возрастом 17+ лет - в 1,6 раза.
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"Наши данные показывают, что в 2024 году россияне стали больше интересоваться дорогими и возрастными автомобилями. Особенно заметен рост в премиальном сегменте - по некоторым категориям интерес вырос более чем в два раза. Это может быть связано с тем, что покупатели стали более тщательно подходить к выбору автомобиля, особенно когда речь идет о значительных инвестициях", - поясняет Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.

Ценовая категория автомобиля

Доля в общем числе запросов в Автотеку

Рост числа запросов год к году

1-2 млн руб.

27,53%

2,71%

2-3 млн руб.

9,42%

29,53%

3-5 млн руб.

5,84%

18,60%

Более 5 млн руб.

2,61%

56,27%

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