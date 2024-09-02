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Курс рубля к юаню остался на уровне закрытия конца лета

Курс рубля к юаню остался на уровне закрытия конца лета - 02.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню остался на уровне закрытия конца лета

Рубль в понедельник после умеренного укрепления к китайской валюте завершил торги на уровне закрытия пятницы, курс юаня остался на отметке в 12,05 рубля,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T19:47+0300

2024-09-02T19:47+0300

2024-09-02T19:47+0300

китайский юань

россия

курс юаня

мосбиржа

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник после умеренного укрепления к китайской валюте завершил торги на уровне закрытия пятницы, курс юаня остался на отметке в 12,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов потерял менее половины копейки, оставшись на уровне 12,05 рубля. Ноябрьский фьючерс марки Brent к 19.08 перешел к росту и поднимается на 0,74%, до 77,5 доллара за баррель. РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ Курс рубля к юаню в первый рабочий день осени умеренно рос во второй половине дня, однако по итогам торгов китайская валюта вернулась к закрытию пятницы. В ходе торгов юань находился в коридоре – 11,94-12,13 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 93,1 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль сегодня перешел к укреплению, но это движение пока находится в рамках той волны девальвации, которая стартовала на прошлой неделе. Поддержку нацвалюте оказывают проблемы с импортом - они возникают как из-за сложностей с платежами, так и по причине высокой ключевой ставки. И, наоборот, против рубля играют - процесс вывода капитала из страны, слабая нефть и снижение требований к экспортерам по обязательной продаже валютной выручки", - замечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Принципиально значимых для валютного рынка РФ событий не было, глобальный рынок FX также не показывает выраженную динамику в условиях выходного дня в США, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Сложно определенно сказать, с чем связано изменение вектора движения рублевых пар. Данные по объемам торгов на внебиржевой площадке закрыты, поэтому и тут выводы сделать проблематично. Вполне может быть, что присутствует локальный спрос со стороны игроков банковского сегмента, в ответ на который и движутся валюты", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Веских поводов или триггеров для того, чтобы рубль быстро укрепился, в новостном потоке не заметно. Скорее всего, сегодняшние движения носят технический характер и базируются на спросе и предложении банков, добавляет аналитик. ПРОГНОЗЫ "По биржевому курсу в паре юань-рубль поддержкой выступает уровень в 11,931 рубля за юань - ее пробой сулит более сильное укрепление рубля. Возможно также движение в диапазоне 11,931-12 рубля", - полагает Рокотянская. Пара доллар-рубль выглядит так, будто готова опуститься ниже 90 рублей, вероятный диапазон на завтра - 88,5–89,4 рубля, прогнозирует она. Вероятно, курс во вторник останется вблизи 12-12,05 рубля за юань, но в дальнейшем он может тяготеть к росту в сторону 12,2 рубля, полагает Григорьев.

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россия, курс юаня, мосбиржа