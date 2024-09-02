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В РЖД рассказали о снижении погрузки с начала года

В РЖД рассказали о снижении погрузки с начала года - 02.09.2024, ПРАЙМ

В РЖД рассказали о снижении погрузки с начала года

Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2024 года снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 6%, сообщила... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T10:25+0300

2024-09-02T10:25+0300

2024-09-02T10:46+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-августе 2024 года снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в августе - на 6%, сообщила компания. "Погрузка за январь-август 2024 года, по оперативным данным, составила 795,2 миллиона тонн, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2024 года составила 97,5 миллиона тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.Снижение погрузки за восемь месяцев зафиксировано у каменного угля – 221,8 миллиона тонн (-5,7%), нефти и нефтепродуктов – 138,9 миллиона тонн (-0,6%), железной и марганцевой руды – 72,6 миллиона тонн (-3,8%), черных металлов – 42 миллиона тонн (-7,4%), лома черных металлов – 7,7 миллиона тонн (-14,2%), цемента – 16,3 миллиона тонн (-4,4%), лесных грузов – 18 миллиона тонн (-1,9%), строительных грузов – 77,7 миллиона тонн (-13,8%), руды цветной и серного сырья – 11,1 миллиона тонн (-8,6%), химикатов и соды – 14,1 миллиона тонн (-3%).Рост отмечен у кокса – 8 миллионов тонн (+5,1%), химических и минеральных удобрений – 45,1 миллиона тонн (+7,9%), промышленного сырья и формовочных материалов – 22,1 миллиона тонн (+6,6%), остальных, в том числе грузов в контейнерах – 79,7 миллиона тонн (+1,5%). Погрузка зерна сохранилась на уровне прошлого года и составила на 20,3 миллиона тонн."Сократилось отставание в погрузке нефтяных грузов и железной руды за счёт роста объёма отправок в августе на 1,1% и 3,1% соответственно", - отмечают РЖД в сообщении в Telegram-канале.Погрузка на сети РЖД снижается с начала 2024 года: в январе - на 4,3%, в феврале - на 1,4%, в марте - на 3,5%, в апреле - на 3,6%, в мае - на 2,1%, июне – на 3%, в июле – на 5,6%.РЖД в 2024 году планируют рост погрузки на 1,5-2%, сообщал в интервью РИА Новости в октябре 2023 года гендиректор компании Олег Белозеров. Министр транспорта РФ Виталий Савельев спустя месяц говорил, что рост погрузки на сети железных дорог России в 2024 году ожидается на уровне 1,7%, до 1,265 миллиарда тонн.После этого других официальных прогнозов РЖД не озвучивали. Замгендиректора РЖД Алексей Шило (распоряжением кабмина назначен замминистра транспорта РФ в прошлом месяце) сообщал в начале июня РИА Новости, что компания не меняла прогноз по погрузке по итогам всего текущего года, но конкретных цифр не называл.

https://1prime.ru/20240902/sud-851261785.html

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ржд, погрузка, нефть, железная руда, россия