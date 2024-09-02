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"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей - 02.09.2024, ПРАЙМ
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"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей
"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей - 02.09.2024, ПРАЙМ
"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей
На рынке подержанных автомобилей в России можно найти японский Suzuki Jimny, стоимость которого составляет от одного до 1,4 миллиона рублей, передает портал "За | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:06+0300
2024-09-02T10:06+0300
россия
авто
suzuki
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На рынке подержанных автомобилей в России можно найти японский Suzuki Jimny, стоимость которого составляет от одного до 1,4 миллиона рублей, передает портал "За рулем".Автомобиль похож на российскую Лада Нива Легенд, они обладают схожими габаритами и мощновтью двигателя, однако "японец" обойдется российскому покупателю даже дешевле.Отмечается, что у Suzuki Jimny надежный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Есть также варианты с меньшим объемом двигателя и мощностью 64 л.с. В сравнении с Нивой, у Jimny также немного внутреннего пространства. Придется выбирать между пассажирами на задних сиденьях и грузом.Опции у Jimny примерно такие же, как и у Нивы, но есть автоматическая коробка передач и подушки безопасности. Годы выпуска моделей могут варьироваться от 2006-го до 2016-го.
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россия, авто, suzuki
РОССИЯ, Авто, Suzuki
10:06 02.09.2024
 
"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей

"За рулем": Suzuki Jimny на вторичном рынке можно приобрести за 1 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Suzuki Jimny
Автомобиль Suzuki Jimny - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На рынке подержанных автомобилей в России можно найти японский Suzuki Jimny, стоимость которого составляет от одного до 1,4 миллиона рублей, передает портал "За рулем".
Автомобиль похож на российскую Лада Нива Легенд, они обладают схожими габаритами и мощновтью двигателя, однако "японец" обойдется российскому покупателю даже дешевле.
Отмечается, что у Suzuki Jimny надежный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Есть также варианты с меньшим объемом двигателя и мощностью 64 л.с. В сравнении с Нивой, у Jimny также немного внутреннего пространства. Придется выбирать между пассажирами на задних сиденьях и грузом.
Опции у Jimny примерно такие же, как и у Нивы, но есть автоматическая коробка передач и подушки безопасности. Годы выпуска моделей могут варьироваться от 2006-го до 2016-го.
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