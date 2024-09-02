https://1prime.ru/20240902/suzuki-851263777.html

"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей

"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей - 02.09.2024, ПРАЙМ

"ЗР" рассказал о выносливой иномарке 4х4 за один миллион рублей

На рынке подержанных автомобилей в России можно найти японский Suzuki Jimny, стоимость которого составляет от одного до 1,4 миллиона рублей, передает портал "За | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T10:06+0300

2024-09-02T10:06+0300

2024-09-02T10:06+0300

россия

авто

suzuki

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На рынке подержанных автомобилей в России можно найти японский Suzuki Jimny, стоимость которого составляет от одного до 1,4 миллиона рублей, передает портал "За рулем".Автомобиль похож на российскую Лада Нива Легенд, они обладают схожими габаритами и мощновтью двигателя, однако "японец" обойдется российскому покупателю даже дешевле.Отмечается, что у Suzuki Jimny надежный 4-цилиндровый двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Есть также варианты с меньшим объемом двигателя и мощностью 64 л.с. В сравнении с Нивой, у Jimny также немного внутреннего пространства. Придется выбирать между пассажирами на задних сиденьях и грузом.Опции у Jimny примерно такие же, как и у Нивы, но есть автоматическая коробка передач и подушки безопасности. Годы выпуска моделей могут варьироваться от 2006-го до 2016-го.

https://1prime.ru/20240830/chevrolet-851225006.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, suzuki