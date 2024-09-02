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"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева

"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева

Украинские части не могут сдержать наступление ВС РФ в Донбассе, потому что лучшие подразделения были направлены на операцию под Курском. Такое мнение в беседе... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:29+0300

2024-09-02T08:29+0300

2024-09-02T08:33+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Украинские части не могут сдержать наступление ВС РФ в Донбассе, потому что лучшие подразделения были направлены на операцию под Курском. Такое мнение в беседе с изданием Bild высказал военный аналитик Нико Ланге.По его мнению, украинское командование, чтобы получить возможность наступать на западе России, "ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны"."Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — подчеркнул аналитик.При этом он подчеркнул, что продвижение российских войск на Красноармейском направлении (украинское название Красноармейска – Покровск - прим. ред.) и принудительная эвакуация граждан из самого Красноармейска ставят под вопрос стратегию командования Вооруженных сил Украины, которое сделало ставку на авантюру в Курской области."Украина платит высокую цену в Донбассе", — констатировал Ланге.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238419.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, курская область, оценка