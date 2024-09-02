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"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева
"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева
Украинские части не могут сдержать наступление ВС РФ в Донбассе, потому что лучшие подразделения были направлены на операцию под Курском. Такое мнение в беседе... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:29+0300
2024-09-02T08:33+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
оценка
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Украинские части не могут сдержать наступление ВС РФ в Донбассе, потому что лучшие подразделения были направлены на операцию под Курском. Такое мнение в беседе с изданием Bild высказал военный аналитик Нико Ланге.По его мнению, украинское командование, чтобы получить возможность наступать на западе России, "ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны"."Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — подчеркнул аналитик.При этом он подчеркнул, что продвижение российских войск на Красноармейском направлении (украинское название Красноармейска – Покровск - прим. ред.) и принудительная эвакуация граждан из самого Красноармейска ставят под вопрос стратегию командования Вооруженных сил Украины, которое сделало ставку на авантюру в Курской области."Украина платит высокую цену в Донбассе", — констатировал Ланге.
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всу, курская область, оценка
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, оценка
08:29 02.09.2024 (обновлено: 08:33 02.09.2024)
 
"Лучшие подразделения". В Германии запаниковали из-за решения Киева

Bild: ВСУ в ДНР не могут сдержать удары России из-за атаки на Курскую область

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Украинские части не могут сдержать наступление ВС РФ в Донбассе, потому что лучшие подразделения были направлены на операцию под Курском. Такое мнение в беседе с изданием Bild высказал военный аналитик Нико Ланге.
По его мнению, украинское командование, чтобы получить возможность наступать на западе России, "ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны".
"Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским", — подчеркнул аналитик.
При этом он подчеркнул, что продвижение российских войск на Красноармейском направлении (украинское название Красноармейска – Покровск - прим. ред.) и принудительная эвакуация граждан из самого Красноармейска ставят под вопрос стратегию командования Вооруженных сил Украины, которое сделало ставку на авантюру в Курской области.
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"Украина платит высокую цену в Донбассе", — констатировал Ланге.
 
Спецоперация на УкраинеВСУКурская областьоценка
 
 
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