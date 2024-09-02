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"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки - 02.09.2024, ПРАЙМ
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"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки
"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки
Российские войска достигнут Покровска (украинское название Красноармейска – прим. ред.) и его ключевых линий снабжения в сентябре. Такой прогноз со ссылкой на... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:17+0300
2024-09-02T12:18+0300
спецоперация на украине
всу
вс россии
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Российские войска достигнут Покровска (украинское название Красноармейска – прим. ред.) и его ключевых линий снабжения в сентябре. Такой прогноз со ссылкой на аналитиков сделал в материале для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.Как утверждается в публикации, от всех переданных Украине в 2023 году танков Abrams к сегодняшнему дню, "осталось от силы половина", а между наступающими ВС России и Покровском осталась только "одна главная траншея". Причем, отмечает автор, совершенно непонятно, удалось ли ВСУ заполнить ее необходимым числом солдат."Неважно, насколько многочисленны или грамотно выстроены оборонительные сооружения, если они укомплектованы всего на 10–20% от необходимого личного состава, поэтому неудивительно, что российские войска так быстро их захватывают", - заявили автору в украинской аналитической группе Frontelligence Insight.По словам Экса, сегодня оборона ВСУ между Авдеевкой и Покровском опирается на измотанную боями элитную 47-ю механизированную бригаду, которая ведет бои с февраля.Апеллируя к мнению Украинского центра оборонных стратегий, автор указывает, что ВСУ еще смогут организовать контратаку, но тут же чуть ли не отчаянием вопрошает: "Но чем ВСУ собрались контратаковать?"Ведь в районе не хватает украинцев даже для защиты, а для наступления, подчеркивает Экс, требуется превосходство в живой силе.
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всу, вс россии, прогноз
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, прогноз
12:17 02.09.2024 (обновлено: 12:18 02.09.2024)
 
"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки

Forbes: ВС России достигнут Покровска в сентябре, и танки Abrams его не спасут

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Российские войска достигнут Покровска (украинское название Красноармейска – прим. ред.) и его ключевых линий снабжения в сентябре. Такой прогноз со ссылкой на аналитиков сделал в материале для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.
Как утверждается в публикации, от всех переданных Украине в 2023 году танков Abrams к сегодняшнему дню, "осталось от силы половина", а между наступающими ВС России и Покровском осталась только "одна главная траншея". Причем, отмечает автор, совершенно непонятно, удалось ли ВСУ заполнить ее необходимым числом солдат.
"Неважно, насколько многочисленны или грамотно выстроены оборонительные сооружения, если они укомплектованы всего на 10–20% от необходимого личного состава, поэтому неудивительно, что российские войска так быстро их захватывают", - заявили автору в украинской аналитической группе Frontelligence Insight.
По словам Экса, сегодня оборона ВСУ между Авдеевкой и Покровском опирается на измотанную боями элитную 47-ю механизированную бригаду, которая ведет бои с февраля.
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Апеллируя к мнению Украинского центра оборонных стратегий, автор указывает, что ВСУ еще смогут организовать контратаку, но тут же чуть ли не отчаянием вопрошает: "Но чем ВСУ собрались контратаковать?"
Ведь в районе не хватает украинцев даже для защиты, а для наступления, подчеркивает Экс, требуется превосходство в живой силе.
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС Россиипрогноз
 
 
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