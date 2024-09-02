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"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки

"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Покровск будет взят". Forbes сделал смелый прогноз, указав сроки

Российские войска достигнут Покровска (украинское название Красноармейска – прим. ред.) и его ключевых линий снабжения в сентябре. Такой прогноз со ссылкой на... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:17+0300

2024-09-02T12:17+0300

2024-09-02T12:18+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Российские войска достигнут Покровска (украинское название Красноармейска – прим. ред.) и его ключевых линий снабжения в сентябре. Такой прогноз со ссылкой на аналитиков сделал в материале для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.Как утверждается в публикации, от всех переданных Украине в 2023 году танков Abrams к сегодняшнему дню, "осталось от силы половина", а между наступающими ВС России и Покровском осталась только "одна главная траншея". Причем, отмечает автор, совершенно непонятно, удалось ли ВСУ заполнить ее необходимым числом солдат."Неважно, насколько многочисленны или грамотно выстроены оборонительные сооружения, если они укомплектованы всего на 10–20% от необходимого личного состава, поэтому неудивительно, что российские войска так быстро их захватывают", - заявили автору в украинской аналитической группе Frontelligence Insight.По словам Экса, сегодня оборона ВСУ между Авдеевкой и Покровском опирается на измотанную боями элитную 47-ю механизированную бригаду, которая ведет бои с февраля.Апеллируя к мнению Украинского центра оборонных стратегий, автор указывает, что ВСУ еще смогут организовать контратаку, но тут же чуть ли не отчаянием вопрошает: "Но чем ВСУ собрались контратаковать?"Ведь в районе не хватает украинцев даже для защиты, а для наступления, подчеркивает Экс, требуется превосходство в живой силе.

https://1prime.ru/20240902/plennyy-851261256.html

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всу, вс россии, прогноз