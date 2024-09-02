https://1prime.ru/20240902/svo-851270959.html

Конфуз. Украина сбила системой Patriot уже три своих самолета

Конфуз. Украина сбила системой Patriot уже три своих самолета - 02.09.2024, ПРАЙМ

Конфуз. Украина сбила системой Patriot уже три своих самолета

Судя по всему, переданный Украине F-16 был сбит ВСУ с помощью ЗРК Patriot. По данным депутата Рады Безуглой, это уже третий украинский самолет, сбитый... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T13:12+0300

2024-09-02T13:12+0300

2024-09-02T13:13+0300

спецоперация на украине

всу

f-16

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Судя по всему, переданный Украине F-16 был сбит ВСУ с помощью ЗРК Patriot. По данным депутата Рады Безуглой, это уже третий украинский самолет, сбитый американской системой ПВО. Об этом в статье для издания UnHerd рассказывает обозреватель Бетани Эллиотт, специализирующаяся на России и Восточной Европе.Как отмечает автор, после крушения на Украине истребителя F-16 Владимир Зеленский уволил командующего ВВС страны генерал-лейтенанта Николая Олещука. Но еще за несколько часов до этого депутат Рады и член парламентского комитета по обороне и разведке Марьяна Безуглая сделал заявление, что Олещук скрыл тот факт, что самолет был сбит ВСУ с помощью ЗРК Patriot.При этом депутат подчеркнула, что это "минимум третий самолет, сбитый нашей собственной ПВО вместе с пилотом", и что в двух предыдущих случаях вина официально была возложена на ВС России, говорится в статье.Также в материале сообщается, что Безуглая — не единственная, кто обвиняет в гибели F-16 самих же украинцев.Как пишет Эллиотт, источник в украинских военно-воздушных силах рассказал "Голосу Америки"*, что в числе объяснений инцидента на Украине рассматривают и вариант "ошибочного поражение нашей собственной ПВО". При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, по данным Эллиотт, признала, что читала сообщения, что F-16 на Украине был сбит ракетами Patriot.*СМИ, выполняющее функции иноагента

https://1prime.ru/20240830/ukaz-851238882.html

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всу, f-16, мнение