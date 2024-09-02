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"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240902/trevoga-851267240.html
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте
Ситуация на фронте на востоке Украины становится все хуже, и украинская армия сталкивается с рядом проблем, которые невозможно решить в данный момент. Таким... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:32+0300
2024-09-02T11:32+0300
спецоперация на украине
всу
германия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фронте на востоке Украины становится все хуже, и украинская армия сталкивается с рядом проблем, которые невозможно решить в данный момент. Таким мнением в социальной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке."Ситуация на фронте в восточной Украине критическая и продолжает ухудшаться. &lt;…&gt; У украинской армии полно проблем, которые сейчас решить невозможно", — написал он.По словам Репке, наибольшими проблемами являются нехватка хорошо обученных солдат, неполноценные командиры, а также отсутствие западной поддержки в виде оружия и боеприпасов.Ранее Минобороны России сообщало, что в результате последних боевых действий российские военные освободили два населенных пункта Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли удары по украинским военным формированиям. ВСУ понесли значительные потери, включая танки, боевые машины, автомобили и артиллерию.
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всу, германия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ГЕРМАНИЯ
11:32 02.09.2024
 
"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте

Журналист Репке: положение ВСУ на востоке Украины ухудшается

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фронте на востоке Украины становится все хуже, и украинская армия сталкивается с рядом проблем, которые невозможно решить в данный момент. Таким мнением в социальной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке.
"Ситуация на фронте в восточной Украине критическая и продолжает ухудшаться. <…> У украинской армии полно проблем, которые сейчас решить невозможно", — написал он.
По словам Репке, наибольшими проблемами являются нехватка хорошо обученных солдат, неполноценные командиры, а также отсутствие западной поддержки в виде оружия и боеприпасов.
Ранее Минобороны России сообщало, что в результате последних боевых действий российские военные освободили два населенных пункта Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли удары по украинским военным формированиям. ВСУ понесли значительные потери, включая танки, боевые машины, автомобили и артиллерию.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУГЕРМАНИЯ
 
 
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