https://1prime.ru/20240902/trevoga-851267240.html

"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте

"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Невозможно решить". В Германии забили тревогу из-за провала ВСУ на фронте

Ситуация на фронте на востоке Украины становится все хуже, и украинская армия сталкивается с рядом проблем, которые невозможно решить в данный момент. Таким... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:32+0300

2024-09-02T11:32+0300

2024-09-02T11:32+0300

спецоперация на украине

всу

германия

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Ситуация на фронте на востоке Украины становится все хуже, и украинская армия сталкивается с рядом проблем, которые невозможно решить в данный момент. Таким мнением в социальной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке."Ситуация на фронте в восточной Украине критическая и продолжает ухудшаться. <…> У украинской армии полно проблем, которые сейчас решить невозможно", — написал он.По словам Репке, наибольшими проблемами являются нехватка хорошо обученных солдат, неполноценные командиры, а также отсутствие западной поддержки в виде оружия и боеприпасов.Ранее Минобороны России сообщало, что в результате последних боевых действий российские военные освободили два населенных пункта Птичье и Выемка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли удары по украинским военным формированиям. ВСУ понесли значительные потери, включая танки, боевые машины, автомобили и артиллерию.

https://1prime.ru/20240902/plennyy-851261256.html

германия

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всу, германия