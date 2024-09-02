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АТОР оценила рост потока иностранных туристов в Россию

АТОР оценила рост потока иностранных туристов в Россию - 02.09.2024, ПРАЙМ

АТОР оценила рост потока иностранных туристов в Россию

Въездной организованный туристический поток в Россию летом 2024 года вырос в 2,5-3 раза по сравнению с летом прошлого года, этому способствовал в том числе... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:54+0300

2024-09-02T11:54+0300

2024-09-02T11:54+0300

россия

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туризм

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Въездной организованный туристический поток в Россию летом 2024 года вырос в 2,5-3 раза по сравнению с летом прошлого года, этому способствовал в том числе запуск электронных виз, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Лето (шире – май-сентябрь) – традиционно самый высокий сезон для поездок иностранцев в Россию. Благодаря по сути потерянному летнему сезону 2023 года в этом году туроператоры, занимающиеся классическим въездным экскурсионным туризмом, наблюдают яркую положительную динамику... Практически у всех опрошенных компаний количество иностранных клиентов за три летних месяца выросло в 2,5-3 раза по сравнению с летом прошлого года", - сообщили в ассоциации. Среди причин нынешнего прироста въездного турпотока в Россию эксперты называют полноценный запуск программы электронных виз, а также заметное расширение полетных программ иностранных перевозчиков в Россию по сравнению с прошлым летом. Росту турпотока также способствовало начало работы группового безвизового туробмена с Китаем и Ираном. "Однако рост мог бы быть больше: проблема дороговизны авиаперевозки все еще тормозит въездной туризм, особенно групповой", - подчеркнули в АТОР. Топ стран, откуда приезжали летом 2024 года в Россию иностранные туристы, по данным ассоциации, возглавляет Китай, его доля в среднем по рынку - 60-65%. За Поднебесной - ОАЭ и другие арабские страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн) – в среднем по рынку около 15-20%. У Индии и Ирана – по 5-7%, а у стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) – около 5-6%. В АТОР отмечают, что есть также индивидуальные туристы и иногда отдельные мини-группы из Турции, Европы и стран СНГ. "Китай остается главной опорой въездного туризма в России, самые перспективные и быстрорастущие рынки для туроператоров – это арабские страны Персидского залива и в меньшей степени – страны Юго-Восточной Азии, причем преимущественно мусульманские (Индонезия и Малайзия)", - подчеркнули в ассоциации, отметив, что значительная часть иностранцев, посещающих Россию по линии туроператоров, сейчас едет в нашу страну в рамках индивидуальных туров. При этом в АТОР отметили, что в отличие от допандемийных времен, когда Санкт-Петербург был главным центром притяжения организованных иностранных туристов (благодаря превалирующей доле европейцев), в новых реалиях около 90% иностранцев, следующих в Россию авиатранспортом, прилетают в Москву, из них около 20-30% посещают вместе с Москвой и Петербург. "Среди городов "второго эшелона" – Мурманск (очень быстрорастущее направление, и не только у граждан Китая, но также индонезийцев и малайзийцев), Сочи и Казань. Отдельный блок – Приморье. Именно сюда приезжает почти половина групповых организованных туристов из Китая, часто – наземным путем через границу и в меньшей степени – авиатранспортом. Федеральные туроператоры в их приеме, за редким исключением, не участвуют, специализируясь на столицах и в целом европейской части России", - сообщили в АТОР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атор, туризм