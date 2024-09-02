https://1prime.ru/20240902/turizm-851278554.html

Эксперты раскрыли, какой регион России стал лидером по приросту турпотока

Эксперты раскрыли, какой регион России стал лидером по приросту турпотока - 02.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты раскрыли, какой регион России стал лидером по приросту турпотока

Наибольший прирост организованного турпотока этим летом показал Крым, при этом 62% всех бронирований путевок пришлось на курорты Краснодарского края, говорится... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T16:25+0300

2024-09-02T16:25+0300

2024-09-02T16:26+0300

атор

крым

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Наибольший прирост организованного турпотока этим летом показал Крым, при этом 62% всех бронирований путевок пришлось на курорты Краснодарского края, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там, со ссылкой на вице-президента по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, сообщили, что за три летних месяца в поездки по России отправились около 48-50 миллионов путешественников - как самостоятельных, так и организованных. Из них около 40% пользовались помощью туроператоров и агрегаторов. "В среднем по организованному сегменту рынка за три летних месяца 2024 года по России по линии туроператоров отправились на отдых на 8% больше туристов, чем летом прошлого года", - подчеркнули в АТОР. "Из массовых летних внутренних направлений наибольший прирост организованного турпотока этим летом показал Крым. У "Мультитура" за три летних месяца продажи туров в Крым выросли на 50% год году, у "Алеана" – на 60%, у "Дельфина" – на 70%", - сообщили в ассоциации отметив, что рост Крыма связан с повышенным интересом со стороны возвратных туристов и привлекательными ценами по направлению. Однако топ самых популярных массовых направлений традиционно занимают курорты Краснодарского края с долей 62% от всех бронирований туров по России этим летом, сообщили в АТОР. На втором месте Крым (12%), за ним - Кавказские Минеральные воды (7%), Санкт-Петербург (6%), Москва и Подмосковье (5%). Также в топ-10 лета по агрегированным данным туроператоров, вошли такие направления и виды туризма, как Северный Кавказ, Калининградская область, речные круизы, Казань, загородные отели и санатории средней полосы России. В АТОР отметили, что в среднем, организованный турпоток в Краснодарский край, в зависимости от туроператора, показал прирост в 4-8% год к году. Ромашкин обращает внимание, что почти весь этот прирост обеспечен "северными" курортами края – Анапой, где по итогам лета турпоток вырос на 13%, Туапсе (рост на 22%) и Геленджиком (рост на 8%). В отличие от них, Большой Сочи значимого прироста в этом году не показал, внутри него Адлер даже ушел в минус. "Ситуация с ярким ростом Анапы и некоторой стагнацией Сочи этим летом, на мой взгляд, имеет транспортное объяснение. Высокие цены на перелет в Сочи, до которого непросто добраться на личном авто, "тормозили" многих туристов, в то время как более "автодоступные" курорты, в первую очередь Анапа и Туапсе, получили заметно больше визитов", – процитировали в сообщении Ромашкина.

https://1prime.ru/20240902/turisty-851268393.html

крым

краснодарский край

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атор, крым, краснодарский край, туризм, россия