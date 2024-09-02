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В Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств ради экономии

В Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств ради экономии - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств ради экономии

Автоконцерн Volkswagen в рамках мер по экономии может закрыть ряд производств и сократить часть персонала, сообщает портал T-online со ссылкой на заявление... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T19:01+0300

2024-09-02T19:01+0300

2024-09-02T19:01+0300

экономика

авто

volkswagen

увольнение

сокращения

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БЕРЛИН, 2 сен - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen в рамках мер по экономии может закрыть ряд производств и сократить часть персонала, сообщает портал T-online со ссылкой на заявление руководства компании. "Volkswagen в рамках программы по сокращению расходов на основной бренд VW больше не исключает закрытия заводов и обусловленных производственными требованиями увольнений и в Германии", - пишет портал. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029 года. Отмечается, что для достижения целей плана по экономии недостаточно ранее введенных мер по выводу сотрудников на пенсию путём единоразовых выплат. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. Ранее в докладе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщалось, что продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в июле снизились на 2,2% в годовом выражении.

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авто, volkswagen, увольнение, сокращения