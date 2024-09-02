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"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области

"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области

Киев лишится большого количества ресурсов на российских приграничных территориях, однако не добьется никаких результатов, сообщает издание The National... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T10:52+0300

2024-09-02T10:52+0300

2024-09-02T10:52+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Киев лишится большого количества ресурсов на российских приграничных территориях, однако не добьется никаких результатов, сообщает издание The National Interest."Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале (вторжения в Курскую область — прим. ред.): она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас", — следует из заявления.Авторы статьи также указали, что ожидание киевского режима о том, что российский президент будет "сломлен" и инициирует переговоры из-за атаки ВСУ на Курскую область, не оправдалось. ВС России продолжают последовательно освобождать захваченные населенные пункты, несмотря на "фантазии" Киева, заключили в статье.

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