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ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области
Солдаты ВСУ, атаковавшие российские приграничные территории, намеревались похитить жителей Курской области и приграничных районов и отвезти их на территорию... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:55+0300
2024-09-02T12:55+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, атаковавшие российские приграничные территории, намеревались похитить жителей Курской области и приграничных районов и отвезти их на территорию Украины, поделилась местная жительница с военным следователям СК."Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину", — уточнила она.Девушка рассказала, что ВСУ никак не комментировали возможность их возвращения домой. Среди людей, которых боевики собирались забрать, были в том числе раненные. Однако в последний момент, по словам пострадавшей, командование приняло другое решение, вместо россиян в машины погрузили украинских раненных военных."Что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило", - уточнила она. После этого, заявила девушка, украинцы позволили мирным жителям погрузиться в машину и эвакуироваться.
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всу, россия, украина, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, пленные
12:55 02.09.2024
 
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, атаковавшие российские приграничные территории, намеревались похитить жителей Курской области и приграничных районов и отвезти их на территорию Украины, поделилась местная жительница с военным следователям СК.
"Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину", — уточнила она.
Девушка рассказала, что ВСУ никак не комментировали возможность их возвращения домой. Среди людей, которых боевики собирались забрать, были в том числе раненные. Однако в последний момент, по словам пострадавшей, командование приняло другое решение, вместо россиян в машины погрузили украинских раненных военных.
"Что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило", - уточнила она. После этого, заявила девушка, украинцы позволили мирным жителям погрузиться в машину и эвакуироваться.
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