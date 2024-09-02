https://1prime.ru/20240902/vsu-851270457.html

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

Солдаты ВСУ, атаковавшие российские приграничные территории, намеревались похитить жителей Курской области и приграничных районов и отвезти их на территорию... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:55+0300

2024-09-02T12:55+0300

2024-09-02T12:55+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ, атаковавшие российские приграничные территории, намеревались похитить жителей Курской области и приграничных районов и отвезти их на территорию Украины, поделилась местная жительница с военным следователям СК."Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину", — уточнила она.Девушка рассказала, что ВСУ никак не комментировали возможность их возвращения домой. Среди людей, которых боевики собирались забрать, были в том числе раненные. Однако в последний момент, по словам пострадавшей, командование приняло другое решение, вместо россиян в машины погрузили украинских раненных военных."Что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило", - уточнила она. После этого, заявила девушка, украинцы позволили мирным жителям погрузиться в машину и эвакуироваться.

https://1prime.ru/20240902/svo-851269123.html

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всу, россия, украина, пленные