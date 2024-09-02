Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ оценил рост доли обращений клиентов, обрабатываемых чат-ботом с ИИ - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240902/vtb-851269712.html
ВТБ оценил рост доли обращений клиентов, обрабатываемых чат-ботом с ИИ
ВТБ оценил рост доли обращений клиентов, обрабатываемых чат-ботом с ИИ - 02.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ оценил рост доли обращений клиентов, обрабатываемых чат-ботом с ИИ
Число обрабатываемых ВТБ через чат-бот с помощью искусственного интеллекта без участия людей обращений клиентов достигло трех четвертей, при этом маловероятно,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T12:38+0300
2024-09-02T12:38+0300
россия
втб
чат-бот
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_823:0:4235:1919_1920x0_80_0_0_d7660b6cf8ae8c5c17af09e953283cad.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число обрабатываемых ВТБ через чат-бот с помощью искусственного интеллекта без участия людей обращений клиентов достигло трех четвертей, при этом маловероятно, что сервис полностью заменит консультацию с человеком, сообщил банк в преддверии ВЭФ. "Чат-бот становится все более популярным сервисом ВТБ за счет доступности, простоты использования и помощи, которую клиенты банка реально могут получить во время консультации с роботом. За последние три года доля обращений через этот сервис выросла с 7% до 50%. А в 2024 году число обращений через чат-бот сравнялось с числом звонков в контакт-центр. Но полностью отказываться от участия операторов в работе с обращениями клиентов мы не будем, все же в некоторых ситуациях помощь человека незаменима", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. "75% обращений робот рассматривает без участия оператора", - уточнили в пресс-службе банка. Там также отметили, что чат-бот ВТБ начал работать на основе технологии машинного обучения в мае, и за три месяца самостоятельно рассмотрел более семи миллионов обращений. В настоящее время без участия оператора чат-бот может обработать запросы более чем на 1,8 тысячи тем. Благодаря искусственному интеллекту чат-бот лучше понимает речь, контекст, информацию в запросе - это позволяет экономить время клиента, подчеркнули в ВТБ. Около 50% всех запросов приходится на топ-3 тем: банковские карты (операции, выписки и т.д.), бонусные программы и сервис "ВТБ Онлайн". В этих самых востребованных сценариях клиенту больше не нужно предоставлять данные, которые уже есть у ВТБ. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_1277:0:3836:1919_1920x0_80_0_0_2dae40f0a0477a31eeda837f6cb5cb59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, чат-бот
РОССИЯ, ВТБ, чат-бот
12:38 02.09.2024
 
ВТБ оценил рост доли обращений клиентов, обрабатываемых чат-ботом с ИИ

Доля обращений клиентов ВТБ, разрешаемая через чат-бот с ИИ, выросла до 75%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число обрабатываемых ВТБ через чат-бот с помощью искусственного интеллекта без участия людей обращений клиентов достигло трех четвертей, при этом маловероятно, что сервис полностью заменит консультацию с человеком, сообщил банк в преддверии ВЭФ.
"Чат-бот становится все более популярным сервисом ВТБ за счет доступности, простоты использования и помощи, которую клиенты банка реально могут получить во время консультации с роботом. За последние три года доля обращений через этот сервис выросла с 7% до 50%. А в 2024 году число обращений через чат-бот сравнялось с числом звонков в контакт-центр. Но полностью отказываться от участия операторов в работе с обращениями клиентов мы не будем, все же в некоторых ситуациях помощь человека незаменима", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
"75% обращений робот рассматривает без участия оператора", - уточнили в пресс-службе банка. Там также отметили, что чат-бот ВТБ начал работать на основе технологии машинного обучения в мае, и за три месяца самостоятельно рассмотрел более семи миллионов обращений. В настоящее время без участия оператора чат-бот может обработать запросы более чем на 1,8 тысячи тем.
Благодаря искусственному интеллекту чат-бот лучше понимает речь, контекст, информацию в запросе - это позволяет экономить время клиента, подчеркнули в ВТБ. Около 50% всех запросов приходится на топ-3 тем: банковские карты (операции, выписки и т.д.), бонусные программы и сервис "ВТБ Онлайн". В этих самых востребованных сценариях клиенту больше не нужно предоставлять данные, которые уже есть у ВТБ.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
РОССИЯВТБчат-бот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала