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"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851285885.html
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе
Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T23:16+0300
2024-09-02T23:16+0300
спецоперация на украине
украина
донбасс
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова привело агентство "Укринформ"."Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — заявил он и добавил, что главной целью Украины всегда являлся Донбасс.Зеленский отметил, что "двое суток там продвижений нет". "Это то, что мне доложил главком (ВСУ Александр Сырский — ред.)", — пояснил он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.Сырский ранее признал, что целью атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских войск от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в Донецкой народной республике.
https://1prime.ru/20240902/eskalatsiya-851274477.html
украина
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украина, донбасс, всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДОНБАСС, ВСУ, Владимир Зеленский
23:16 02.09.2024
 
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе

Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова привело агентство "Укринформ".
"Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — заявил он и добавил, что главной целью Украины всегда являлся Донбасс.
Зеленский отметил, что "двое суток там продвижений нет".
"Это то, что мне доложил главком (ВСУ Александр Сырский — ред.)", — пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.
Сырский ранее признал, что целью атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских войск от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в Донецкой народной республике.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДОНБАССВСУВладимир Зеленский
 
 
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