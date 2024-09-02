https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851285885.html
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе
Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T23:16+0300
2024-09-02T23:16+0300
2024-09-02T23:16+0300
спецоперация на украине
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донбасс
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова привело агентство "Укринформ"."Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — заявил он и добавил, что главной целью Украины всегда являлся Донбасс.Зеленский отметил, что "двое суток там продвижений нет". "Это то, что мне доложил главком (ВСУ Александр Сырский — ред.)", — пояснил он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.Сырский ранее признал, что целью атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских войск от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в Донецкой народной республике.
https://1prime.ru/20240902/eskalatsiya-851274477.html
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украина, донбасс, всу, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДОНБАСС, ВСУ, Владимир Зеленский
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе
Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова привело агентство "Укринформ"
.
"Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — заявил он и добавил, что главной целью Украины всегда являлся Донбасс.
Зеленский отметил, что "двое суток там продвижений нет".
"Это то, что мне доложил главком (ВСУ Александр Сырский — ред.)", — пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.
Сырский ранее признал, что целью атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских войск от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в Донецкой народной республике.
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