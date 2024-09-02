https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851285885.html

"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе

"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе

Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T23:16+0300

2024-09-02T23:16+0300

2024-09-02T23:16+0300

спецоперация на украине

украина

донбасс

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака на Курскую область не привела к облегчению положения украинских войск в Донбассе, где они находятся в сложной ситуаций у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова привело агентство "Укринформ"."Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — заявил он и добавил, что главной целью Украины всегда являлся Донбасс.Зеленский отметил, что "двое суток там продвижений нет". "Это то, что мне доложил главком (ВСУ Александр Сырский — ред.)", — пояснил он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.Сырский ранее признал, что целью атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских войск от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в Донецкой народной республике.

https://1prime.ru/20240902/eskalatsiya-851274477.html

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украина, донбасс, всу, владимир зеленский